TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje ketinama atidengti Vokietijos kanclerio Merzo žodžius įamžinančią atminimo lentą

2025-10-26 13:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-26 13:15

Vilniuje lapkričio mėnesį ketinama atidengti Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo žodžius įamžinančią atminimo lentą, nurodo sostinės savivaldybė. 

Friedrichas Merzas. ELTA / Julius Kalinskas

0

„Vokietijos kanclerio F. Merzo pasakytų žodžių Vokietijos brigados inauguracijoje atminimo lentą ketiname atidengti šių metų lapkričio mėnesį“, – komentare Eltai teigė savivaldybė. 

Sprendimą atminimo lentoje įamžinti gegužę Lietuvoje viešėjusio F. Merzo žodžius Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė rugpjūčio pabaigoje. 

Ant šios lentos bus užrašas su Vokietijos brigados inauguracijoje pasakytais F. Merzo žodžiais: „Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas. Vilniaus apsauga – Berlyno apsauga“. Ši frazė taip pat bus užrašyta ir anglų bei vokiečių kalbomis.

Tarybos sprendimu, atminimo lenta kabės ant rotušės pastato, iš Vokiečių gatvės pusės. 

ELTA primena, kad 2002 m. Lietuvoje viešėjęs tuometis JAV prezidentas George’as W. Bushas, kalbėdamas pre Vilniaus rotušės susirinkusiems lietuviams, pareiškė panašią poziciją – jo teigimu, „kiekvienas, pasirinkęs Lietuvą savo priešu, taps JAV priešu“. 

Ši G. W. Busho frazė taip pat įamžinta ant Vilniaus rotušės įrengtoje atminimo lentoje.

