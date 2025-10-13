Merzas siunčia žinią Trumpui: laikas užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą

„Neturime pamiršti, kad Rusijos karas prieš Ukrainą tęsiasi jau trejus su puse metų – vos už kelių valandų skrydžio nuo mūsų“, – pabrėžė F. Merzas.
Jis teigė ketinantis pasinaudoti proga aptarti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, ką jie galėtų padaryti kartu, kad šis karas būtų užbaigtas.
„Ši platforma siunčia aiškų signalą: jei tarptautinė bendruomenė laikysis išvien, tai įmanoma“, – sakė kancleris.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Merzas tikisi JAV paramos
Pasak jo, europiečiams karas Europoje yra didžiausia grėsmė laisvei.
„Nenoriu to slėpti: mes taip pat tikimės nuolatinės Jungtinių Amerikos Valstijų paramos. Kaip jie tai parodė šiame regione, taip turi parodyti ir kartu su mumis – Ukrainoje bei prieš Rusiją“, – pareiškė F. Merzas.
Šaltinis:
tv3.lt
