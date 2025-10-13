Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Merzas siunčia žinią Trumpui: laikas užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą

2025-10-13 18:06 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-13 18:06

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė besitikintis, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas padės užbaigti Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą. Politikos lyderis šią viltį išsakė kalbėdamas Artimųjų Rytų konferencijoje Šarm el Šeiche, kur pabrėžė, jog karas Europoje išlieka didžiausia grėsme žemyno laisvei, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)
27

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė besitikintis, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas padės užbaigti Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą. Politikos lyderis šią viltį išsakė kalbėdamas Artimųjų Rytų konferencijoje Šarm el Šeiche, kur pabrėžė, jog karas Europoje išlieka didžiausia grėsme žemyno laisvei, rašo „Evropeiskaja pravda".

9

„Neturime pamiršti, kad Rusijos karas prieš Ukrainą tęsiasi jau trejus su puse metų – vos už kelių valandų skrydžio nuo mūsų“, – pabrėžė F. Merzas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis teigė ketinantis pasinaudoti proga aptarti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, ką jie galėtų padaryti kartu, kad šis karas būtų užbaigtas.

„Ši platforma siunčia aiškų signalą: jei tarptautinė bendruomenė laikysis išvien, tai įmanoma“, – sakė kancleris.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Merzas tikisi JAV paramos

Pasak jo, europiečiams karas Europoje yra didžiausia grėsmė laisvei.

„Nenoriu to slėpti: mes taip pat tikimės nuolatinės Jungtinių Amerikos Valstijų paramos. Kaip jie tai parodė šiame regione, taip turi parodyti ir kartu su mumis – Ukrainoje bei prieš Rusiją“, – pareiškė F. Merzas.

Senjoras 90+ apžvalgininkas
Senjoras 90+ apžvalgininkas
2025-10-13 18:28
taigi ir užbaigite - o kam tada vys siunčete ginklus į ukrainą , norite pabaikti karą nebeduokite ukrainai ginklų ir iš tos minutės karas pasibaigs ir Zelenskis gyvens ramiai - o daba Zelenskiui vys kalate vynį į užpakalį ir sakote kariauak , kariauk mes padėsime ir ginklų duosime tik ukrainiečių gyvybėmis ir ukrainiečių rankomis, va kokiu keliu eina JAV ir tas Vokietis Mercas
