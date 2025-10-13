Zelenskis: jei Trumpas padėjo sustabdyti karą Gazos Ruože, gal padės ir Ukrainai

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pasveikino „nepaprastas“ paliaubas Gazos Ruože kaip suteikiančias vilties, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas gali padėti užbaigti Rusijos invaziją į jo šalį.
„Kai taika pasiekiama vienoje pasaulio dalyje, tai suteikia daugiau vilties dėl taikos kituose regionuose“, – socialiniuose tinkluose pareiškė V. Zelenskis.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Lyderystė ir ryžtas gali padėti Ukrainoje
„Jei paliaubos ir taika buvo pasiekta Artimuosiuose Rytuose, pasaulinio masto veikėjų lyderystė ir ryžtas tikrai gali padėti ir mums Ukrainoje“, – pridūrė jis.
