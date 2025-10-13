Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis: jei Trumpas padėjo sustabdyti karą Gazos Ruože, gal padės ir Ukrainai

2025-10-13 16:34 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 16:34
Zelenskis su Danija pasidalijo žvalgybine informacija: dronai kelia vis didesnę grėsmę (nuotr. SCANPIX)
27
10

 

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pasveikino „nepaprastas“ paliaubas Gazos Ruože kaip suteikiančias vilties, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas gali padėti užbaigti Rusijos invaziją į jo šalį.

„Kai taika pasiekiama vienoje pasaulio dalyje, tai suteikia daugiau vilties dėl taikos kituose regionuose“, – socialiniuose tinkluose pareiškė V. Zelenskis.

Lyderystė ir ryžtas gali padėti Ukrainoje

„Jei paliaubos ir taika buvo pasiekta Artimuosiuose Rytuose, pasaulinio masto veikėjų lyderystė ir ryžtas tikrai gali padėti ir mums Ukrainoje“, – pridūrė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Šlovė Ukrainai
Šlovė Ukrainai
2025-10-13 16:44
Pagarba Zelenskiui.
Pagarba Olenai Zelenskai.
Pagarba Nausėdai.
Pagarba patriarchui Landsbergiui.
Šlovė Ukrainai.
Slava Ukraini.
Herojam slava.
Atsakyti
Hpo
Hpo
2025-10-13 16:46
Tu ir nenori taikos, žudai savo liaudį, zele
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
