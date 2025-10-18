Kalendorius
Lietuva > Aktualijos

Pakelkite akis į dangų: Lietuvoje bus matomas įspūdingas reiškinys

2025-10-18 17:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Jau šeštadienį vakare Lietuvos padangėje bus matomas neeilinis reginys. 

Meteorų lietus (nuotr. stop kadras)

0

Šia žinia savo socialinio tinklo paskyroje pasidalijo meteorologas Gytis Valaika, esant geroms oro sąlygoms bus galima net plika akimi pamatyti kometą.

„Šiandien vakare, vos sutemus ~20:00 val. šiaurės vakarinėje dangaus pusėje galite bandyti įamžinti kometą C/2025 A6 (Lemmon). Kometos ryškis pamažu didėja, todėl užmiestyje ilgauodegė gali būti įžiūrima ir plika akimi.

Palankiausios sąlygos stebėjimams šį vakarą turėtų susidaryti Šiaurės Lietuvoje, kitur dar gali trukdyti besitraukiančio atmosferos fronto debesys. Tik šiltai apsirenkite, nes bus šaltoka. Ateinančių dienų vakarais dėl išaugsiančio atmosferos slėgio sąlygos turėtų būti palankios beveik visoje šalyje“, – dalinosi jis puslapyje „Orai ir klimatas Lietuvoje“.

