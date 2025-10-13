Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Išlaisvinus paskutinius gyvus įkaitus, Izraelis paleido pirmuosius palestiniečius

2025-10-13 14:41 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 14:41

Po to, kai iš Gazos Ruožo grįžo paskutiniai likę gyvi įkaitais laikyti izraeliečiai, Izraelis pirmadienį paleido pirmuosius palestiniečius kalinius.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Po to, kai iš Gazos Ruožo grįžo paskutiniai likę gyvi įkaitais laikyti izraeliečiai, Izraelis pirmadienį paleido pirmuosius palestiniečius kalinius.

REKLAMA
0

Pirmieji autobusai su iš Oferos kalėjimo Vakarų Krante netoli Jeruzalės paleistais kaliniais jau išvyko į Ramalą.

Pagal paliaubų susitarimą su „Hamas“ Izraelis turi paleisti apie 1 700 palestiniečių, sulaikytų nuo 2023 m. spalio 7 d., ir dar apie 250 kalinių, tarp kurių yra nuteistų kalėti iki gyvos galvos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Televizijos transliacijoje buvo galima matyti, kad prieš pat išvykstant paleistiesiems Izraelio saugumo pajėgos panaudojo ašarines dujas prieš prie kalėjimo laukiančius asmenis, tarp kurių buvo žurnalistų. Izraelio kariuomenė pastarosiomis dienomis įspėjo paleidžiamų asmenų artimuosius, kad bet kokie renginiai, siekiant paminėti jų paleidimą, yra griežtai draudžiami.

REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau pirmadienį „Hamas“ paleido paskutinius 20 gyvų įkaitų ir perdavė juos Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui. Į Izraelį jie grįžo po 738 nelaisvėje praleistų dienų.

Šie 20 vyrų buvo tarp daugiau nei 250 įkaitų, kuriuos „Hamas“ pagrobė per 2023 m. spalio 7 d. surengtus ir karą Gazoje išprovokavusius išpuolius, kurių metu Izraelyje žuvo apie 1 200 žmonių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų