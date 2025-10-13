Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Mažiausiai du Izraelio parlamento nariai ketina boikotuoti Trumpo kalbą Knesete

2025-10-13 09:38 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 09:38

Mažiausiai du Izraelio parlamento nariai pareiškė, kad boikotuos pirmadienį planuojamą JAV prezidento Donaldo Trumpo kalbą Knesete, sakydami, kad taikos planas, atvedęs į paliaubas ir įkaitų paleidimą, yra ne pergalė, o pralaimėjimas.

Šiauliuose sulaikytas vyras, nuo žydų bendruomenės pastato nuplėšęs Izraelio vėliavą (nuotr. Elta)

0

Ministro pirmininko Benjamino Netanyahu partijos „Likud“ atstovas Amitas Halevi, kurį citavo Izraelio žiniasklaida, sakė, kad D. Trumpo pasiūlymas, atvėręs kelią paliauboms ir pirmadienį anksti ryte pradėtam vykdyti įkaitų perdavimui, yra pergalės kare priešingybė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

B. Netanyahu remiamas susitarimas sulaukė kritikos iš dalies jo koalicijos narių, nes jame numatyta paleisti apie 2 000 palestiniečių kalinių, tarp kurių yra ir atliekančiųjų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes.

Ultraortodoksų nacionalistų partijos „Noam“ vadovas Avi Maozas taip pat sakė, kad neatvyks klausytis D. Trumpo kalbos.

