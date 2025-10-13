Mažiausiai du Izraelio parlamento nariai ketina boikotuoti Trumpo kalbą Knesete

Ministro pirmininko Benjamino Netanyahu partijos „Likud“ atstovas Amitas Halevi, kurį citavo Izraelio žiniasklaida, sakė, kad D. Trumpo pasiūlymas, atvėręs kelią paliauboms ir pirmadienį anksti ryte pradėtam vykdyti įkaitų perdavimui, yra pergalės kare priešingybė.
B. Netanyahu remiamas susitarimas sulaukė kritikos iš dalies jo koalicijos narių, nes jame numatyta paleisti apie 2 000 palestiniečių kalinių, tarp kurių yra ir atliekančiųjų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes.
Ultraortodoksų nacionalistų partijos „Noam“ vadovas Avi Maozas taip pat sakė, kad neatvyks klausytis D. Trumpo kalbos.
