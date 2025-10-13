Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpui Izraelis įteiks aukščiausio lygio civilinį apdovanojimą

2025-10-13 09:27 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 09:27

Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas JAV lyderiui Donaldui Trumpui įteiks aukščiausią šalies civilinį apdovanojimą už jo vaidmenį išlaisvinant įkaitus ir indėlį užbaigiant Gazos karą.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas JAV lyderiui Donaldui Trumpui įteiks aukščiausią šalies civilinį apdovanojimą už jo vaidmenį išlaisvinant įkaitus ir indėlį užbaigiant Gazos karą.

0

„Savo nenuilstamomis pastangomis prezidentas D. Trumpas ne tik padėjo grąžinti namo mūsų artimuosius, bet ir padėjo pamatą naujai erai Artimuosiuose Rytuose, grindžiamą saugumu, bendradarbiavimu ir tikra taikios ateities viltimi“, – pirmadienį pareiškė I. Herzogas.

Jam bus didelė garbė įteikti D. Trumpui Izraelio prezidento garbės medalį, teigiama I. Herzogo biuro paskelbtame pranešime. Apdovanojimas esą bus įteiktas „ateinančiais mėnesiais“. Apie sprendimą įteikti apdovanojimą jis informuos D. Trumpą, šiam pirmadienį lankantis Izraelyje.

Izraelio prezidento apdovanojimu pagerbiami žmonės už ypatingus nuopelnus Izraelio valstybei ar žmonijai. Izraelis šį apdovanojimą 2013 m. jau įteikė tuometiniam JAV prezidentui Barackui Obamai.

D. Trumpas pirmadienio rytą atvyks į Izraelį mažiau nei keturių valandų trukmės vizitui. Jis tikriausiai susitiks su įkaitų artimaisiais ir Izraelio parlamente pasakys kalbą.

