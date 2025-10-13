Trumpui Izraelis įteiks aukščiausio lygio civilinį apdovanojimą

„Savo nenuilstamomis pastangomis prezidentas D. Trumpas ne tik padėjo grąžinti namo mūsų artimuosius, bet ir padėjo pamatą naujai erai Artimuosiuose Rytuose, grindžiamą saugumu, bendradarbiavimu ir tikra taikios ateities viltimi“, – pirmadienį pareiškė I. Herzogas.
Jam bus didelė garbė įteikti D. Trumpui Izraelio prezidento garbės medalį, teigiama I. Herzogo biuro paskelbtame pranešime. Apdovanojimas esą bus įteiktas „ateinančiais mėnesiais“. Apie sprendimą įteikti apdovanojimą jis informuos D. Trumpą, šiam pirmadienį lankantis Izraelyje.
Izraelio prezidento apdovanojimu pagerbiami žmonės už ypatingus nuopelnus Izraelio valstybei ar žmonijai. Izraelis šį apdovanojimą 2013 m. jau įteikė tuometiniam JAV prezidentui Barackui Obamai.
D. Trumpas pirmadienio rytą atvyks į Izraelį mažiau nei keturių valandų trukmės vizitui. Jis tikriausiai susitiks su įkaitų artimaisiais ir Izraelio parlamente pasakys kalbą.
