TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Venesuelos lyderis Nobelio taikos premijos laureatę Machado vadina „demoniška ragana“

2025-10-13 08:18 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 08:18

Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro sekmadienį opozicijos lyderę Marią Coriną Machado pavadino „demoniška ragana“, praėjus dviem dienoms po to, kai ji buvo paskelbta Nobelio taikos premijos laimėtoja.

Maria Corina Machado (nuotr. SCANPIX)

0

Norvegijos Nobelio komitetas paskelbė 58 metų M. C. Machado laureate „už jos nenuilstamą darbą ginant Venesuelos žmonių teisę į demokratiją ir už kovą siekiant teisingo ir taikaus perėjimo nuo diktatūros prie demokratijos“.

Jungtinės Valstijos jau seniai nepritaria kairiųjų pažiūrų Venesuelos lyderio valdymui, o vadovaujant prezidentui Donaldui Trumpui dislokavo karinius laivus Karibų jūros vandenyse prie Venesuelos.

N. Maduro apkaltino M. C. Machado raginimu surengti užsienio invaziją.

„Devyniasdešimt procentų gyventojų atmeta šią demonišką raganą“, – sakė N. Maduro, tiesiogiai neįvardydamas M. C. Machado ir neužsimindamas apie tai, kad jo politinė varžovė buvo apdovanota prestižine premija.

Vyriausybė ją dažnai vadina „la sayona“ – žodžiu, kuriuo Venesuelos tautosakoje įvardijama dvasia, turinti baltą odą ir tiesius juodus plaukus – visai kaip opozicijos lyderės.

„Mes norime taikos ir turėsime taiką, bet taiką su laisve, su suverenitetu“, – sakė N. Maduro renginyje, skirtame Amerikos atradimui paminėti, kuris Venesueloje švenčiamas kaip „Vietinių gyventojų pasipriešinimo diena“.

M. C. Machado pritaria JAV kariniams manevrams netoliese esančiuose vandenyse. Savo Nobelio premiją ji dedikavo „kenčiantiems Venesuelos žmonėms“ ir D. Trumpui, kuris taip pat buvo nominuotas apdovanojimui.

Šeštadienį pasirodžiusi „Fox News“ laidoje M. C. Machado gyrė D. Trumpą. Pasak jos, jis „vertas“ apdovanojimo, „nes ne tik dalyvavo sprendžiant aštuonis karus vos per kelis mėnesius, bet jo veiksmai buvo lemtingi priartinant Venesuelą prie laisvės slenksčio“.

