Trumpo anūkė parodė, kaip leidžia laiką su seneliu: atskleidė, koks jis iš tikrųjų

Abu jie yra golfo fanai.
D. Trumpo anūkė yra aktyvi socialinių medijų vartotoja, neretai pasidalija šeimos gyvenimo užkulisiais.
Trumpo anūkė parodė, kaip su seneliu žaidžia golfą
Šį kartą ji paskelbė valandos ilgio vaizdo įrašą. Ji parodė, kaip su seneliu žaidžia golfą jo aikštyne „Trump International“.
K. Trump sako, kad šis vaizdo įrašas jai pačiai yra ypatingas.
„Puikiai praleidau laiką filmuodamasi su seneliu. Pradedu savo naują seriją „1 on 1 with Kai“. Vaizdo įraše visi gali pamatyti mūsų ryšį, ypač golfo aikštyne“, – sako ji.
„Tai mano mėgstamiausias vaizdo įrašas, kurį iki šiol esu nufilmavusi, ir jis man labai daug reiškia. Tikiuosi, jums patiks šis ypatingas vaizdo įrašas“, – priduria K. Trump.
Vaizdo įraše rodoma, kaip abu jie žaidžia golfą, kalbasi, D. Trumpas vairuoja golfo vežimėlį. Vaizdo įraše D. Trumpas dėvėjo „MAGA“ kepurę, gyrė savo anūkę.
„Ar yra svajonė, kurią vis dar bandai įgyvendinti? Ar jau įgyvendinai visas savo svajones?“ – D. Trumpo netikėtai paklausė anūkė.
„Tu užduodi klausimus tarsi būtum televizijos kompanija. Maniau, kad tiesiog išeisiu ir sužaisiu su tavim golfo partiją... Tu užduodi klausimus tarsi būčiau televizijoje“, – juokėsi D. Trumpas.
Vis dėlto D. Trumpas atsakė į klausimą. Anot jo, jo svajonė buvo tapti prezidentu, o dabar, kai jis juo tapo, nori būti „puikiu“ prezidentu.
„Manau, kad tu puikiai dirbi“, – jam atsakė anūkė.
K. Trump yra prezidento vyriausioji anūkė, jo sūnaus Donaldo Trumpo jaunesniojo bei buvusios žmonos Vanessos Trump dukra.
K. Trump turi didžiulį sekėjų skaičių socialiniuose tinkluose – 3,4 milijono „TikTok“ sekėjų, 2,4 milijono „Instagram“ sekėjų ir 899 000 sekėjų „X“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!