Trumpas vyks į istorinį susitikimą Egipte: pavyks nutraukti ugnį ir užtikrinti taiką?

Šimtatūkstantinė žmonių minia Tel Avive ir milžiniškas plakatas, kuris abejonių nepalieka. Čia susirinkusiems Nobelio taikos premijos laureatas vienas – Donaldas Trumpas.
Dėkodami jam, izraeliečiai nekantriai laukia rytojaus. „Hamas“ iki 12 valandos dienos pasižadėjo išlaisvinti 48-is įkaitus, iš kurių 20 vis dar gyvi. Čia susirinkusieji sako – be D. Trumpo to nebūtų įvykę.
„Jausmas nuostabus, nes mes tiek ilgai kovojome, kad pasiektume tai. Tiesiog visa širdimi tikimės, kad jie visi sugrįš.“
Pats D. Trumpas į Jeruzalę atvyks rytoj, tačiau jo patikėtiniai ir šeimos nariai jau čia. Į minią kreipiasi specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir dukra Ivanka su žentu.
„Prezidentas norėjo, kad dar kartą perduočiau tai, ką jis asmeniškai sakė daugeliui iš jūsų – jis jus mato, jus girdi ir yra su jumis visada. Visada“, – kalbėjo D. Trumpo dukra Ivanka Trump.
Šiandien D. Trumpas dar žaidžia golfą, o jau ryt, apsilankęs Izraelyje, vyks į Gazos taikos viršūnių susitikimą Šarm el Šeiche, Egipte.
Istoriniam susitikimui, į kurį susirinks 20-ies šalių lyderiai, Egiptas jau ruošiasi. Tačiau lieka neaišku, ar vietos čia atsiras ir dar vienam – Benjaminui Netanyahu. Visgi, pasak Egipto prezidentūros, oficialų paliaubų susitarimą pasirašys D. Trumpas ir su lyderiais aptars kitus taikos plano etapus.
Peštynės dėl maisto, vaistų bei kitos išgyvenimui būtinos pagalbos
Tuo metu į karo nuniokotą Gazos Ruožą pradeda judėti humanitarinė pagalba. Pagal paliaubų susitarimą, čia kiekvieną dieną turėtų atvykti po 600-us vilkikų, tačiau palestiniečiai pripažįsta – kol kas šios dalybos labai chaotiškos.
„Kai išgirdau, kad atvyksta pagalbos sunkvežimiai, nuėjau paimti šiek tiek savo vaikams, bet taip neturėtų būti. Norėčiau, kad pagalba būtų dalinama oficialiuose punktuose. Taip būtų daug geriau, nes dabar vieni žmonės gauna pagalbą, o kiti negauna nieko.“
Ir peštynės dėl maisto, vaistų bei kitos išgyvenimui būtinos pagalbos gali būti tik dar didesnio chaoso Gazos Ruože pradžia. Pagrindinis klausimas – kaip bus užtikrintas saugumas Gazos Ruože po apsikeitimo įkaitais ir iš kalėjimų sugrąžintais palestiniečiais?
Štai gatvėse jau dabar budi ginkluoti „Hamas“ kovotojai. Skelbiama, kad teroristinė grupuotė jų mobilizavo tūkstančius, tik dar neaišku, ar jie iš tiesų čia tam, kad palaikytų tvarką, ar tam kad sėtų chaosą ir neapykantą žydams?
„Pajėgos dislokuojamos visame Gazos Ruože – tose vietose, kurios nėra kontroliuojamos okupacijos. Daugiausia pajėgų – kelių sankryžose ir turguose, siekiant užtikrintų piliečių saugumą. Žmonės turi jausti, kad galioja įstatymai ir kad niekas nėra aukščiau įstatymo.“
Tuo metu Osle vakar prieš Norvegijos ir Izraelio futbolo rinktinių mačą šimtai Palestinos rėmėjų išėjo į gatves – iš pradžių protestavo prie parlamento, paskui ir prie stadiono, taip smerkdami Izraelio dalyvavimą tarptautinėse varžybose.
Vaikant į stadioną įsiveržti norėjusius protestuotojus, norvegų pareigūnams teko panaudoti ašarines dujas, tačiau didesniems neramumams pavyko užkirsti kelią.
