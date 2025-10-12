Kalendorius
Užsienis

Izraelio kariuomenės vadas prabilo, kas lėmė „pergalę“ prieš „Hamas“

2025-10-12 21:15 / šaltinis: BNS
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-10-12 21:15

Izraelio kariuomenės vadas generolas leitenantas Eyalas Zamiras sekmadienį pareiškė, kad šalis nugalėjo islamistų grupuotę „Hamas“ dėl per pastaruosius dvejus metus daryto karinio spaudimo ir diplomatinių pastangų.

Izraelio kariuomenė (BNS Foto)

Izraelio kariuomenės vadas generolas leitenantas Eyalas Zamiras sekmadienį pareiškė, kad šalis nugalėjo islamistų grupuotę „Hamas" dėl per pastaruosius dvejus metus daryto karinio spaudimo ir diplomatinių pastangų.

0

„Per pastaruosius dvejus metus taikytas karinis spaudimas ir papildomos diplomatinės priemonės yra pergalė prieš „Hamas“, – sakė E. Zamiras per televiziją transliuotame pareiškime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes ir toliau veiksime, kad suformuotume tokią saugumo realybę, kuri užtikrintų, kad Gazos Ruožas nebekeltų grėsmės Izraelio valstybei ir jos civiliams gyventojams (...). Vykdydami savo operacijas, mes keičiame Artimuosius Rytus ir savo saugumo strategiją ateinantiems metams“, – pridūrė jis.

Tokius pareiškimus jis išsakė Izraeliui ir „Hamas“ ruošiantis įkaitų ir palestiniečių kalinių apsikeitimui pirmadienį.

