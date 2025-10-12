Izraelio kariuomenės vadas prabilo, kas lėmė „pergalę“ prieš „Hamas“

„Per pastaruosius dvejus metus taikytas karinis spaudimas ir papildomos diplomatinės priemonės yra pergalė prieš „Hamas“, – sakė E. Zamiras per televiziją transliuotame pareiškime.
„Mes ir toliau veiksime, kad suformuotume tokią saugumo realybę, kuri užtikrintų, kad Gazos Ruožas nebekeltų grėsmės Izraelio valstybei ir jos civiliams gyventojams (...). Vykdydami savo operacijas, mes keičiame Artimuosius Rytus ir savo saugumo strategiją ateinantiems metams“, – pridūrė jis.
Tokius pareiškimus jis išsakė Izraeliui ir „Hamas“ ruošiantis įkaitų ir palestiniečių kalinių apsikeitimui pirmadienį.
