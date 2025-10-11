Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje surengtos Izraelio veiksmus Gazoje smerkiančių organizacijų protesto eitynės

2025-10-11 17:06 / šaltinis: ELTA
2025-10-11 17:06

Šeštadienio popietę Vilniuje Izraelio vykdomus veiksmus Gazos Ruože smerkiančios organizacijos ir bendruomenės surengė protesto eitynes „Užtenka tylėti“. Nuo Europos aikštės dešimtys susirinkusiųjų, išskleidę didžiulę Palestinos vėliavą ir nešini plakatais, raginančiais šalies institucijas nutraukti santykius su Izraeliu, žygiavo iki Vinco Kudirkos aikštės.

Palestiniečiai renkasi sulaukti maisto BNS Foto

Protesto organizatoriai ir dalyviai reikalauja institucijų įvesti Izraeliui tikslines sankcijas bei dėti pastangas, siekiant užkirsti kelią, pasak jų, tolimesniam genocido vykdymui. Taip pat reikalaujama siekti, kad Izraelis būtų baudžiamas už įvykdytus nusikaltimus vadovaujantis tarptautine teise.

7

TAIP PAT SKAITYKITE:

Protesto organizatoriai ir dalyviai reikalauja institucijų įvesti Izraeliui tikslines sankcijas bei dėti pastangas, siekiant užkirsti kelią, pasak jų, tolimesniam genocido vykdymui. Taip pat reikalaujama siekti, kad Izraelis būtų baudžiamas už įvykdytus nusikaltimus vadovaujantis tarptautine teise.

„Mūsų partizanai rusams irgi buvo teroristai“, „Karo nusikaltėliai – lauk“, „Nuo kada Lietuva remia okupantą?“, „Nebūkite genocido pirkliai“, „Nespauskit rankų, suteptų krauju“ – tokiais užrašais ant plakatų sostinės gatvėmis keliavo aktyvistai.

Į Europos aikštę taip pat atvyko grupelė vaikinų su Izraelio vėliavomis, taip išreikšdami palaikymą šiai šaliai ir prieštaraudami vykstančiam Palestinos palaikytojų protestui.

Protestą organizavo aštuonios Palestiną palaikančios organizacijos ir bendruomenės: „Poppies Palestine Action Vilnius“, „Demonstruokimės“, Vilniaus dailės akademijos bendruomenė už Palestiną, Vilniaus universiteto studentai už Palestiną, Gegužės 1-osios profesinė sąjunga, klimato judėjimas „Fridays For Future Lietuva“, būgnų kolektyvas „RoR Vilnius“ bei žydiškas judėjimas „Vilne Bund“.

ELTA primena, kad šią savaitę Izraelis ir „Hamas“ susitarė dėl paliaubų pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlytą ugnies nutraukimo ir įkaitų išlaisvinimo planą. Mainais į įkaitus Izraelis paleis apie 2 tūkst. palestiniečių kalinių.

D. Trumpo 20 punktų planas Gazos Ruožui numato paliaubas, visų Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimą, „Hamas“ nusiginklavimą ir laipsnišką Izraelio pasitraukimą iš šios teritorijos.

