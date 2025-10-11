JK, Prancūzija ir Vokietija ragina JT paremti JAV planą dėl Gazos Ruožo

„Sutinkame, kad JT Saugumo Taryba turėtų visapusiškai paremti šį planą ir jo įgyvendinimą“, – išplatintame pareiškime nurodė Prancūzija, JK ir Vokietija – vadinamosios E3 valstybės.
„Reiškiame pagarbą prezidento D. Trumpo lyderystei šiuo klausimu, tarpininkų – Egipto, Kataro ir Turkijos – diplomatinėms pastangoms ir gyvybiškai svarbiai platesnio regiono paramai siekiant susitarimo“, – priduriama pranešime.
Ketvirtadienį Izraelis ir islamistų grupuotė „Hamas“ sudarė susitarimą dėl pirmojo paliaubų Gazos Ruože ir įkaitų paleidimo etapo.
Susitarimas Egipte sudarytas po to, kai praėjusį mėnesį D. Trumpas paskelbė 20 punktų taikos Gazos Ruože planą po daugiau kaip dvejų metų karo, kurį sukėlė „Hamas“ 2023-iųjų spalį surengtas išpuolis prieš Izraelį.
Remiantis planu, Izraelis turėtų paleisti į laisvę 250 kalinių ir apie 1,7 tūkst. Gazos Ruožo gyventojų, kurie buvo įkalinti nuo karo pradžios palestiniečių anklave.
Mainais „Hamas“ turėtų išlaisvinti likusius 47 gyvus ir žuvusius įkaitus, kurie buvo paimti per karą sukėlusį 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolį Pietų Izraelyje.
JK, Prancūzija ir Vokietija taip pat paragino, kad į Gazos Ruožą, kur penktadienį įsigaliojo paliaubos, būtų pristatyta daugiau humanitarinės pagalbos, padedant JT agentūroms.
JT nurodė, kad turi 60 dienų planą, kaip skubiai pristatyti humanitarinę pagalbą į Gazos Ruožą, vos tik bus paskelbtos paliaubos.
