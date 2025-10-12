Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

JAV viceprezidentas: Izraelio įkaitai bus paleisti „bet kurią akimirką“

2025-10-12 18:32
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-12 18:32

JAV viceprezidentas J. D. Vance’as sekmadienį pareiškė, kad artimiausiu metu bus paleisti likę Izraelio įkaitai, kuriuos laiko „Hamas“, ir pažadėjo, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija imsis viso reikiamo spaudimo, kad užtikrintų stabilumą Gazos Ruože ateityje.

JD Vance'as (nuotr. SCANPIX)

JAV viceprezidentas J. D. Vance'as sekmadienį pareiškė, kad artimiausiu metu bus paleisti likę Izraelio įkaitai, kuriuos laiko „Hamas", ir pažadėjo, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija imsis viso reikiamo spaudimo, kad užtikrintų stabilumą Gazos Ruože ateityje.

0

„Tai tikrai turėtų įvykti bet kurią akimirką“, – „NBC News“ laidoje „Meet the Press“ paklaustas, kada bus išlaisvinti „Hamas“ įkaitai, sakė viceprezidentas.

„Tikimės juos pamatyti gyvus per artimiausias 24 valandas, tikriausiai rytoj anksti ryte JAV laiku, o Izraelyje, žinoma, tai bus vėliau tą pačią dieną“, – vėliau ABC laidoje „This Week“ teigė J. D. Vance’as.

CBS laidoje „Face the Nation“ paklaustas, ar Vašingtonas yra pasiryžęs toliau daryti spaudimą dėl padėties Artimuosiuose Rytuose stabilizavimo, JAV viceprezidentas atsakė, kad „reikės nuosekliai taikomo spaudimo iš Jungtinių Valstijų prezidento ir visais kitais lygmenimis“.

Kalbėdamas rytinių pokalbių laidose sekmadienį, J. D. Vance’as taip pat akcentavo, kad 200 į Izraelį dislokuojamų amerikiečių karių bus atsakingi už paliaubų Gazos Ruože stebėjimą. Ketinimų skirti jiems kovinių užduočių niekada nebuvo, pabrėžė jis.

JAV kariai nebus dislokuojami Palestinos teritorijoje

Viceprezidentas taip pat tvirtino, kad JAV kariai nebus dislokuojami Palestinos teritorijoje.

„Tai apima viską: užtikrinti, kad Izraelio kariai laikytųsi sutartų linijų, užtikrinti, kad „Hamas“ nepultų nekaltų izraeliečių, daryti viską, kas įmanoma, kad užtikrintume, jog mūsų sukurta taika išliktų ir tęstųsi“, –  JAV televizijai ABC sakė J. D. Vance’as 

„Mūsų planas nėra dislokuoti karius Gazos Ruože, Izraelyje“, – pridūrė jis.

Izraelio valdžia sekmadienio pavakarę pranešė, kad pradės paleisti palestiniečių kalinius, kai tik gaus patvirtinimą, kad visi Gazos Ruože laikomi įkaitai atvyko į šalį.

„Palestiniečių kaliniai bus paleisti, kai Izraelis gaus patvirtinimą, kad visi mūsų įkaitai, kurie turi būti paleisti rytoj, bus kirtę sieną su Izraeliu“, – žurnalistams sakė premjero atstovė spaudai Shosh Bedrosian. 

Ankstesnių paliaubų metu kai kurių įkaitų tapatybės buvo patvirtintos po jų grįžimo į Izraelį.

