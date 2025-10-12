Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Užfiksuota vaizdo įraše: paplūdimyje nukrito sraigtasparnis

2025-10-12 08:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-12 08:24

JAV, Kalifornijos Huntingtono paplūdimyje nukrito sraigtasparnis, skelbia „CBS News“. Penki žmonės sužeisti, tarp jų vaikas.

Per plauką nuo tragedijos: paplūdimyje nukrito sraigtasparnis (nuotr. SCANPIX)
6

0

Nelaimė įvyko apie 14 val. vietos laiku šeštadienį. Skelbiama, kad straigtasparnis nukrito netoli automobilių stovėjimo aikštelės.

Per plauką nuo tragedijos: paplūdimyje nukrito sraigtasparnis
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Per plauką nuo tragedijos: paplūdimyje nukrito sraigtasparnis

Avarija užfiksuota vaizdo įraše

Pareigūnai skelbia, kad du sraigtasparnyje buvę žmonės buvo saugiai ištraukti. Per avariją taip pat nukentėjo trys gatvėje buvę žmonės. Visi penki žmonės nugabenti į ligoninę, informacijos apie jų būklę nėra.

Policija laikinai uždarė dvi gatves ir pradėjo tirti avariją.

Socialinėse medijose plintančiame vaizdo įraše matyti, kad sraigtasparnis priartėja prie palmių, tada ima staigiai kilti ir suktis, kol galiausiai per palmes nukrenta žemėn.

