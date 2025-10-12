Užfiksuota vaizdo įraše: paplūdimyje nukrito sraigtasparnis

Nelaimė įvyko apie 14 val. vietos laiku šeštadienį. Skelbiama, kad straigtasparnis nukrito netoli automobilių stovėjimo aikštelės.
Avarija užfiksuota vaizdo įraše
Pareigūnai skelbia, kad du sraigtasparnyje buvę žmonės buvo saugiai ištraukti. Per avariją taip pat nukentėjo trys gatvėje buvę žmonės. Visi penki žmonės nugabenti į ligoninę, informacijos apie jų būklę nėra.
Policija laikinai uždarė dvi gatves ir pradėjo tirti avariją.
Socialinėse medijose plintančiame vaizdo įraše matyti, kad sraigtasparnis priartėja prie palmių, tada ima staigiai kilti ir suktis, kol galiausiai per palmes nukrenta žemėn.
