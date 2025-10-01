Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Pamatę, ką daro Donaldo Trumpo anūkė, negalėjo patikėti: už tai – milžiniška kritika

2025-10-01 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 14:25

JAV prezidento Donaldo Trumpo anūkė pristatė savo vardo drabužių prekės ženklą, o reklaminės nuotraukos buvo nufotografuotos Baltųjų rūmų teritorijoje. Jose 18-metė demonstruoja 130 JAV dolerių kainuojantį džemperį.

Kai Trump (Nuotr. socialinių tinklų)
5

JAV prezidento Donaldo Trumpo anūkė pristatė savo vardo drabužių prekės ženklą, o reklaminės nuotraukos buvo nufotografuotos Baltųjų rūmų teritorijoje. Jose 18-metė demonstruoja 130 JAV dolerių kainuojantį džemperį.

REKLAMA
2

Penktadienį Trumpo sūnaus Donaldo Trumpo jaunesniojo dukra stovėjo šalia 79-erių respublikono, kai šis atsakinėjo į žurnalistų klausimus Baltųjų rūmų kieme, vilkėdama vieną iš savo prekės ženklo džemperių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kai Trump
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kai Trump

„Tai yra Kai,“ – pristatydamas anūkę Vašingtono spaudos korpusui sakė prezidentas. Priminta, kad ji praėjusiais metais sakė kalbą Respublikonų nacionaliniame suvažiavime, rašo msn.com.

REKLAMA
REKLAMA

Po to abu, aistringi golfo mėgėjai, sėdo į sraigtasparnį ir išvyko į „Ryder Cup“ golfo varžybas.

REKLAMA

Vyriausia Trumpo anūkė, kuri, kaip tikimasi, kitais metais prisijungs prie Majamio universiteto golfo komandos, ketvirtadienį socialiniuose tinkluose paskelbė apie savo prekės ženklo startą.

Kai prekės ženklas sukėlė pasipiktinimų

Prekės ženklas siūlo paprastus megztinius su jos inicialais ant krūtinės ir parašu prie rankogalių. Svetainėje, kurioje parduodami džemperiai, publikuotos nuotraukos, kuriose ji pozuoja Baltųjų rūmų aplinkoje.

REKLAMA
REKLAMA

Kai tėvai yra išsiskyrę, o jos mama, kaip pranešama, susitikinėja su golfo legenda Tigeriu Woodsu.

Skirtingai nei ankstesni JAV prezidentai, dabartinis šalies vadovas garsėja plačiu įvairių savo pavarde žymimų prekių asortimentu. Milijardieriui neretai metami kaltinimai, kad jis naudojasi užimama padėtimi siekdamas skatinti Trumpo šeimos finansinius interesus, ypač nekilnojamojo turto ar kriptovaliutų srityse.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mergina savo prekės ženklo reklamą padarė šalia Baltųjų rūmų, ten darėsi fotosesiją. Kritikai teigia, jog ši vieta buvo skirta asmeninei naudai gauti.

Kritikai nuolat kartoja, jog JAV prezidentas naudojasi savo politine padėtimi, kad galėtų plėtoti savo verslą, todėl pavyzdžiu pasekė ir anūkė, demonstruodama džemperę šalia Baltųjų rūmų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų