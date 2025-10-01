Pamatę, ką daro Donaldo Trumpo anūkė, negalėjo patikėti: už tai – milžiniška kritika

Penktadienį Trumpo sūnaus Donaldo Trumpo jaunesniojo dukra stovėjo šalia 79-erių respublikono, kai šis atsakinėjo į žurnalistų klausimus Baltųjų rūmų kieme, vilkėdama vieną iš savo prekės ženklo džemperių.
„Tai yra Kai,“ – pristatydamas anūkę Vašingtono spaudos korpusui sakė prezidentas. Priminta, kad ji praėjusiais metais sakė kalbą Respublikonų nacionaliniame suvažiavime, rašo msn.com.
Po to abu, aistringi golfo mėgėjai, sėdo į sraigtasparnį ir išvyko į „Ryder Cup“ golfo varžybas.
Vyriausia Trumpo anūkė, kuri, kaip tikimasi, kitais metais prisijungs prie Majamio universiteto golfo komandos, ketvirtadienį socialiniuose tinkluose paskelbė apie savo prekės ženklo startą.
Kai prekės ženklas sukėlė pasipiktinimų
Prekės ženklas siūlo paprastus megztinius su jos inicialais ant krūtinės ir parašu prie rankogalių. Svetainėje, kurioje parduodami džemperiai, publikuotos nuotraukos, kuriose ji pozuoja Baltųjų rūmų aplinkoje.
Kai tėvai yra išsiskyrę, o jos mama, kaip pranešama, susitikinėja su golfo legenda Tigeriu Woodsu.
Skirtingai nei ankstesni JAV prezidentai, dabartinis šalies vadovas garsėja plačiu įvairių savo pavarde žymimų prekių asortimentu. Milijardieriui neretai metami kaltinimai, kad jis naudojasi užimama padėtimi siekdamas skatinti Trumpo šeimos finansinius interesus, ypač nekilnojamojo turto ar kriptovaliutų srityse.
Mergina savo prekės ženklo reklamą padarė šalia Baltųjų rūmų, ten darėsi fotosesiją. Kritikai teigia, jog ši vieta buvo skirta asmeninei naudai gauti.
Kritikai nuolat kartoja, jog JAV prezidentas naudojasi savo politine padėtimi, kad galėtų plėtoti savo verslą, todėl pavyzdžiu pasekė ir anūkė, demonstruodama džemperę šalia Baltųjų rūmų.
