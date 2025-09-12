Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Charlie Kirko žmona Erika pasirodė viešumoje: štai ką parodė žmonėms

2025-09-12 21:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 21:03

Charlie Kirko žmona, Erika Kirk, pakėlė ranką žmonėms, susirinkusiems jos pasitikti Arizonoje, į kurią ji atvyko po to, kai jos vyras buvo mirtinai nušautas Jutoje diena anksčiau.

Charlie Kirk žmona (Nuotr. SCANPIX)

Charlie Kirko žmona, Erika Kirk, pakėlė ranką žmonėms, susirinkusiems jos pasitikti Arizonoje, į kurią ji atvyko po to, kai jos vyras buvo mirtinai nušautas Jutoje diena anksčiau.

3

31-erių metų Charlie Kirkas buvo pašautas į kaklą trečiadienį per renginį prie Jutos slėnio universiteto, kur susirinko tūkstančiai žmonių. Jis sukniubo ir netrukus mirė ligoninėje, rašo  thenewyorktimes.com.

Būdamas krikščionis ir jaunimo konservatyvios organizacijos Turning Point USA bendraįkūrėjas, Kirkas dažnai kalbėdavo apie tai, kaip jo tikėjimas glaudžiai siejosi su politine veikla.

Erika buvo pastebėta viešumoje

Ketvirtadienį Erika Kirk buvo pastebėta išlipanti iš Air Force Two lėktuvo Finikse kartu su viceprezidentu JD Vance’u ir jo žmona Usha.

Nuotraukose matyti, kaip ji, laikydama už rankos antrąją ponią, nulipa nuo lėktuvo trapų, iš paskos ėjo pats viceprezidentas.

Įsėdusi į automobilį oro uoste, Erika Kirk – dabar tapusi vienintele dviejų mažamečių vaikų mama – trumpam iškišo pro langą ranką, pamojuodama rožančiumi miniai gedinčiųjų.

Anksčiau tą pačią dieną JD Vance padėjo pernešti Čarlio Kirko medinį karstą į Air Force Two per privačią ceremoniją Roland R. Wright oro pajėgų bazėje Solt Leik Sityje. Iš ten karstas buvo nuskraidintas į Arizoną, kur vyks laidotuvės.

