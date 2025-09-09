Ed Sheeran palieka Jungtinę Karalystę: atskleidė, kur išsikrausto

Oficialu – Ed Sheeran su šeima keliasi gyventi į Jungtines Amerikos Valstijas. 34-erių Edas, kalbėdamas „2 Johnnies“ tinklalaidėje, atskleidė, kad kartu su žmona Cherry Seaborn ir jų dviem dukromis Lyra bei Jupiter palieka Suffolką, rašo mirror.co.uk.
Iki šiol šeima gyveno 3,7 mln. svarų vertės valdoje, pramintoje „Sheeranville“. Ten buvo įrengta sporto salė, baseinas, medinis namelis vaikams ir net atskiras vasarnamis – būtent ten dainininkas sukūrė daugelį savo hitų. Tačiau dabar visa keturių asmenų šeima ruošiasi išvykti į JAV.
„Aš tuoj pat išvykstu į JAV,“ – tinklalaidėje patvirtino Edas. – „Jaučiuosi tarsi vienintelis žmogus, kuris kraustosi į Ameriką. Kadangi ten laukia ilga koncertinė programa, o turiu šeimą, negaliu tiesiog skraidyti pirmyn atgal. Tad persikeliam ir įsikuriam ten.“
Šis turas vyksta iškart po naujausio albumo „Play“ išleidimo. Įdomu tai, kad Jungtinėje Karalystėje suplanuoti tik du pasirodymai – gruodžio 5 d. Koventryje ir gruodžio 7 d. Mančesteryje. Albumas „Play“ pasirodys rugsėjo 12-ąją.
Atskleidė, ko pasiilgs labiausia
Nors Amerika turi daug ką pasiūlyti, yra viena ypatinga vieta, kurios Edas labiausiai pasiges – tai jo mylima „Ipswich Town“ futbolo komanda. Dainininkas turi 1,4 % klubo akcijų ir visai neseniai buvo pagrindinis marškinėlių rėmėjas.
„Praėjusį sezoną buvau beveik visose rungtynėse,“ – sakė jis. – „Šį sezoną, ko gero, pavyks sudalyvauti tik vienose, nes kraustausi į Ameriką.“
Kur tiksliai Edas su šeima apsigyvens, dar nėra aišku. Vis dėlto jis ne kartą minėjo, kad svajoja gyventi Našvilyje. Kitoje tinklalaidėje „Call Her Daddy“ jis prisipažino: „Našvilis yra mano mėgstamiausias miestas JAV, visada svajojau ten persikelti ir pamažu pereiti prie kantri muzikos.“
Suffolkas išaugino ne vieną garsenybę – tarp jų ir „Oskarui“ nominuotą aktorių Ralphą Fiennesą bei legendinę „EastEnders“ žvaigždę June Brown. Tačiau būtent Edas Sheeranas dažnai laikomas tuo, kuris garsiai iškėlė šio krašto vardą, nes niekada neslėpė savo meilės gimtinei. Jo kūrinys „Castle on a Hill“ dažnai vadinamas meilės daina Suffolkui, kuriame užaugo ir jis, ir jo žmona.
Edas ir Cherry vienas kitą pažinojo dar vaikystėje – jis buvo metais vyresnis jos mokykloje. Nors vėliau jų keliai išsiskyrė, 2015 m. Niujorke draugų supažindinti jie vėl susitiko. Po trejų metų surengė kuklias vestuves, o 2020 m. susilaukė pirmagimės. Antroji dukra gimė 2022-aisiais.
Kalbėdamas „The Ellen DeGeneres Show“ tarp dukrų gimimų, Sheeranas prisipažino: „Anksčiau neturėjau tikslo už muzikos ribų. Kai bandydavau ilsėtis, niekas man neteikė džiaugsmo, nes muzika yra mano didžiausia aistra. Bet tėvystė man suteikė tikrą prasmę – kažką, kas yra daug svarbiau už mano darbą.“
