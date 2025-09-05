Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Justinas Jarutis jau žino, ką veiks tarpušvenčiu: siunčia žinią

2025-09-05 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 17:25

Naujas albumas, didžiausias, net 26 miestus apimantis koncertinis turas ir kartu su Roku Yan bei Paulina Paukštaityte įrašyti duetai – šiemet Justino Jaručio kūrybos gerbėjai turėjo daug progų džiaugtis ir šėlti kartu su mylimu atlikėju.

Justinas Jarutis (Nuotr. spaudos pranešimo)
5

Naujas albumas, didžiausias, net 26 miestus apimantis koncertinis turas ir kartu su Roku Yan bei Paulina Paukštaityte įrašyti duetai – šiemet Justino Jaručio kūrybos gerbėjai turėjo daug progų džiaugtis ir šėlti kartu su mylimu atlikėju.

6

Tačiau tai buvo tik apšilimas prieš didžiuosius šių metų šventinius koncertus, kurie įtrauks į šokio sūkurį gruodžio 27 d. Palangos koncertų salėje ir Naujųjų metų vakarą Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“. Bilietai prekyboje nuo rugsėjo 8 d., 10:00 val., o pirmieji – už geriausią kainą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Justinas Jarutis (Evaldo Rudžio nuotr.)
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Justinas Jarutis (Evaldo Rudžio nuotr.)

Pirmasis Justino Jaručio turas po Lietuvos didžiausius miestus

J. Jaručiui šie metai ypatingi: nuo naujų duetų iki pirmo ir didžiausio turo po Lietuvos miestus. Tačiau atlikėjas net neketina sustoti, didina apsukas ir metų pabaigą žada vainikuoti koncertais, kuriuose netrūks muzikos, šokių, netikėtumų ir šventinės euforijos. Šventiniai J. Jaručio koncertai vyks gruodžio 27 d. Palangoje ir gruodžio 31 d. Vilniuje, kur šėls didžiausias Naujųjų metų sutikimo vakarėlis.

„Kupini atradimų, naujų patirčių, naujo skambesio ir naujų duetų metai. Pasaulio šviesą išvydo mano jau ketvirtasis albumas „po manęs tik gyvenimas“. Tai kertiniai metai man, nenoriu jų taip lengvai paleisti, noriu įamžinti juos dviejuose šventiniuose koncertuose. Ruošiu ypatingą programą, kartu apmąstysime šiuos metus ir siautulingai palydėsime juos įsikraunami energijos šuoliui į ateinančius metus“, – sako J. Jarutis.

Šventiniuose koncertuose klausytojų laukia ypatinga muzikinė kelionė, kupina šokių, nuoširdumo ir gerų emocijų. Gerbėjai turės išskirtinę galimybę išgirsti naujo J. Jaručio albumo kūrinius gyvai bei pasimėgauti puikiai žinomais hitais, tokiais kaip „Rugpjūtis“, „Tavęs“, „Tu palauk“, „Rami“ ir kitais.

Nepraleiskite progos metus palydėti linksmai ir nuotaikingai kartu su J. Jaručio dainomis – gruodžio 27 d. Palangos koncertų salėje ir Naujųjų metų vakarą Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ Vilniuje. Bilietai prekyboje – nuo rugsėjo 8 dienos, o pirmieji – už geriausią kainą.

...
...
2025-09-05 17:38
Neįdomus..
eitu jis kur i
eitu jis kur i
2025-09-05 17:42
koki servisa ratu montuoti su tokiu dainavimu
Į viršų