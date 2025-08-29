Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Donatas Montvydas ir Sandra Šernė pasidalino pirmaja savo nuotrauka

2025-08-29 21:46
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 21:46

Penktadienio vakarą nuaidės dar vienas koncertas Vilniaus Kalnų parke. Šį kartą čia pasirodys Donatas Montvydas po atviru dangumi. Prieš koncertą Donatas Montvydas ir Sandra Šernė pasidalino pirma nuotrauka kartu.

Sandra Šernė ir Donatas Montvydas pristato naują kūrinį (nuotr. asm. archyvo ir Mariaus Leskausko)

Penktadienio vakarą nuaidės dar vienas koncertas Vilniaus Kalnų parke. Šį kartą čia pasirodys Donatas Montvydas po atviru dangumi. Prieš koncertą Donatas Montvydas ir Sandra Šernė pasidalino pirma nuotrauka kartu.

Donatas Montvydas rugpjūčio 29 dieną sudrebins Vilniaus Kalnų parką koncertu po atviru dangumi. Prieš koncertą vyras pasidalino pirma nuotrauka su mylimaja, jam svarbią dieną.

Pirmoji nuotrauka

Prieš kurį laiką paaiškėjo, jog Donatas Montvydas ir Sandra Šernė yra kartu, tačiau pora viešai savo santykių nerodo, tačiau vyrui svarbią dieną, prieš didelį koncertą, pora pasidalino pirmąja savo nuotrauka, kurioje stovi meiliai apsikabinę.

Moteris įsikėlusi šią nuotrauką rašo:

„Laukia įspūdingiausias metų koncertas. Esu laiminga, kad galiu būti čia“.

