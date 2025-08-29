Donatas Montvydas ir Sandra Šernė pasidalino pirmaja savo nuotrauka

Donatas Montvydas rugpjūčio 29 dieną sudrebins Vilniaus Kalnų parką koncertu po atviru dangumi. Prieš koncertą vyras pasidalino pirma nuotrauka su mylimaja, jam svarbią dieną.
Pirmoji nuotrauka
Prieš kurį laiką paaiškėjo, jog Donatas Montvydas ir Sandra Šernė yra kartu, tačiau pora viešai savo santykių nerodo, tačiau vyrui svarbią dieną, prieš didelį koncertą, pora pasidalino pirmąja savo nuotrauka, kurioje stovi meiliai apsikabinę.
Moteris įsikėlusi šią nuotrauką rašo:
„Laukia įspūdingiausias metų koncertas. Esu laiminga, kad galiu būti čia“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!