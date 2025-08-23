Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Praeities nuotraukoje – žinomas Lietuvos atlikėjas: ar atspėsite, kas jis?

2025-08-23 14:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 14:25

TV3 laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės"  buvo parodyta vaikystės nuotrauka, kurioje kadaise įamžintas dainininkas Egidijus Sipavičius (66 m.) Ši laida, kurioje garsūs tėvai ir jų vaikai atskleidžia smagiausias paslaptis, suteikė žiūrovams galimybę pamatyti, kaip Egidijus atrodė vaikystėje.

Egidijus Sipavičius (nuotr. asm. archyvo)

TV3 laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“  buvo parodyta vaikystės nuotrauka, kurioje kadaise įamžintas dainininkas Egidijus Sipavičius (66 m.) Ši laida, kurioje garsūs tėvai ir jų vaikai atskleidžia smagiausias paslaptis, suteikė žiūrovams galimybę pamatyti, kaip Egidijus atrodė vaikystėje.

5

Kadaise pasakodamas apie savo vaikystę, Egidijus atskleidė, kad augo Šančiuose, kieme su dideliu sodu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Buvau labai toli nuo muzikos, ja nesidomėjau. Kaip visi berniukai, žaidėme karą, karstėmės medžiuose, vaikystė prabėgo kovojant su kaimynais, ne muzikuojant. Muzika atsirado jau vėliau – paauglystėje. 

Daug kas mokėjo groti kelis akordus gitara ir dainuodavo rusiškas čiastuškes, o rimčiau muzika susidomėjau tuomet, kai pamačiau filmą „Mažoji išpažintis“ su Vytautu Kernagiu. Tuomet, kaip daugelis berniukų griebiausi gitaros, poezijos, pradėjau kurti dainas apie ąžuolus, meilę. Man buvo kokie penkiolika metų“, – prisiminė žinomas dainininkas.

Egidijus yra sakęs, kad jaunystėje buvo tikras roko gerbėjas.

„Klausiausi „Black Sabbath“, „Nazareth“, „Deep Purple“... Nuo jaunystės mano muzikos viršūnė ir idealas buvo grupė „Queen“. Namanau, kad kam nors pavyko kurti geriau, organiškiau, tai – nuostabus rimtosios muzikos ir roko mišinys“, – teigė E. Sipavičius.

Dabar E.Sipavičius, vos tik baigiasi repeticijos ir koncertai, skuba namo, į... kaimą. Pasirodo, jau apie 10 metų Egidijus su žmona puoselėja naujus namus ir nedidelį ūkį, kuris yra Širvintų rajone.

„Iš pat pradžių galvojome, kad gyvensime kaime kaip miestiečiai: prižiūrėsime aplinką, pjausime žolę. Tada sugalvojome, kad jei jau yra kur, gal reikėtų ir vieną kitą lysvę pasidaryti, išsiauginti salotą, agurką, pomidorą.

Tada jau ir šiltnamis atsirado. Tuomet pagalvojome, o kodėl nepradėjus auginti vištų?“ – laidoje „Atliekų kultūra“ sakė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

