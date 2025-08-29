Justinas Jarutis su sužadėtine Urte ryžosi jautriam žingsniui

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto (VU MF) įkurto Lietuvos populiacinio ir retųjų ligų biobanko (toliau – Biobankas) veiklą palaiko ir žymūs visuomenės veikėjai. Biobanko dalyviais tapo Lietuvoje garsi pora – muzikos atlikėjas Justinas Jarutis ir jo sužadėtinė, VU MF bendrosios chirurgijos gydytoja rezidentė Urtė Andriuškevičiūtė.
Bus galima atlikti stebėjimus
Lietuvos gyventojų sveikatos istorijos – tarsi daugybė dėlionės detalių, kurias Biobankas siekia sujungti į vieną paveikslą. Gydytojai, dirbdami su pacientais, mato konkrečius atvejus, o Biobanko duomenų bazė leidžia sudaryti Lietuvos gyventojų sveikatos žemėlapį – kokios ligos dažniausios, kada jos prasideda, kas jas gali lemti.
Pavyzdžiui, Lietuvoje vis daugiau žmonių, įskaitant ir vaikus, serga širdies ir kraujagyslių ligomis. Turėdami didelę Biobanko duomenų bazę, tyrėjai gali pamatyti, kad tam tikro amžiaus žmones, kuriems būdingi specifiniai sveikatos rodikliai ir gyvenimo būdo įpročiai, dažniau ištinka infarktas. Tokie atradimai leidžia anksčiau atpažinti ligos riziką ir sukurti prevencines priemones.
„Jaučiame, kad darome prasmingą darbą ir tikimės, kad laiko perspektyvoje šis mūsų mažas indėlis, susijungus daugybei žmonių, gali tapti didžiu ir atverti šviesią ateitį mokslui, naujovėms ir geresnei medicinai“, – po kraujo davanojimo Biobankui, dalinasi Urtė Andriuškevičiūtė.
Gyventojų apsisprendimas tapti Populiacinio biobanko dalyviais yra tam tikra pilietiškumo išraiška. Medicinos mokslo pažangai ypač svarbi ne tik klinikinė informacija, bet ir žmonių pasidalijami duomenys apie gyvenimo būdą – mitybą, judėjimą, darbo pobūdį, kasdienę patirtį, darančią įtaką sveikatai.
Biobanke kaupiami įvairaus pobūdžio duomenys leidžia šią informaciją tirti kaip visumą, taip atskleidžiant bendrą Lietuvos gyventojų sveikatos paveikslą.
„Tapimas Biobanko dalyviu – labai paprastas ir aiškus būdas prisidėti prie visuomenės gerovės. Man, asmeniškai, svarbu padėti mokslui ir tikėtis, kad gydytojai ateityje turės daugiau žinių ir galimybių rūpintis mumis bei mūsų vaikais“, – teigia Justinas Jarutis.
Primename, kad Lietuvos populiacinį ir retųjų ligų biobanką 2025 m. pavasarį įkūrė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Visi Lietuvos gyventojai, nepriklausomai nuo sveikatos būklės, gali tapti Populiacinio biobanko dalyviais.
Tam reikia užsiregistruoti internetinėje platformoje biobankas.mf.vu.lt/, užpildyti anketą apie savo gyvenseną ir atvykti kraujo ėminiui – paprastai procedūrai, nesiskiriančiai nuo standartinio kraujo tyrimo.
Šiuo metu galimybė duoti kraujo yra VU Medicinos mokslo centre Vilniuje, taip pat „Rezus“ klinikose Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose, ateityje Biobanko partnerių tinklas bus plečiamas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!