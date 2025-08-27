Įspėja dirbančius sode ir darže: pernai nuo klastingos ligos mirė Lietuvos gyventojas

Centro duomenimis, stabligės atvejai registruoti birželio ir lapkričio mėnesiais. Šiemet susirgimų šia liga neužregistruota.
Įspėja dirbančius sode ir darže
Artėja ruduo – metas, kai daržuose renkamas derlius, laukuose baigiami sezoniniai darbai. Šiuo metu dažniau pasitaiko smulkių sužalojimų: įsipjovimų ar įsidūrimų nešvariais įrankiais, todėl NVSC specialistai primena, kad net menkas tokio pobūdžio sužalojimas gali tapti stabligės priežastimi.
Primenama, kad vienintelė patikima apsauga nuo šios retos, bet pavojingos ligos yra skiepai.
„Skiepai nuo stabligės yra saugūs ir veiksmingi, o periodiškai juos atnaujinant kas 10 metų užtikrinama ilgalaikė apsauga. Lietuvoje 25 metų ir vyresni asmenys kas dešimtmetį skiepijami nemokamai. Suaugusiųjų skiepijimui naudojama vakcina apsaugo ne tik nuo stabligės, bet ir nuo difterijos“, – pranešime sakė NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Razmuvienė.
Kaip rašoma, stabligės bakterijų sporos yra labai atsparios – aplinkoje jos gali išgyventi daugybę metų. Užtenka net mažos žaizdos, kad infekcija patektų į žmogaus organizmą ir sukeltų sunkius, gyvybei pavojingus simptomus, pavyzdžiui, skausmingus raumenų spazmus, greitą širdies plakimą ir kt.
Specialistų teigimu, didesnė rizika susirgti stablige yra asmenims, kurie niekada nebuvo skiepyti nuo šios ligos, taip pat tiems, kurie buvo skiepyti, bet negavo viso skiepų kurso, ir sustiprinamosiomis vakcinos dozėmis nepaskiepytiems asmenims.
Pagal Lietuvos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių vaikai vakcina, kuri apsaugo nuo stabligės, kokliušo ir difterijos, skiepijami sulaukus 2, 4, 6, 18 mėnesių, 6–7 ir 15–16 metų.
Pasireiškia raumenų spazmais
Stabligę sukelia per atvirą žaizdą į organizmą patekusios stabligės bakterijų sporos, kurios atsparios karščiui, šalčiui, saulės šviesai ir aplinkoje gali išgyventi keletą metų. Stabligės sporos aptinkamos daugelio žinduolių ir žmonių žarnyne. Per išmatas sporos gali patekti į dirvožemį ir iš jo plisti į kitą aplinką toliau. Patekusios per atvirą žaizdą, sporos aktyvuojasi ir virsta bakterijomis, sukeldamos ligą.
Pirmieji stabligės simptomai pasireiškia trumpalaikiais raumenų trūkčiojimais užkrato patekimo vietoje, kurie gali trukti net kelias savaites. Vėliau atsiranda įvairaus stiprumo raumenų spazmai, kurie trunka nuo kelių sekundžių iki kelių minučių, spazmai intensyvėja, darosi skausmingi. Negydoma stabligė gali sukelti pavojų gyvybei. Taip pat gali pasireikšti tokios komplikacijos kaip: širdies nepakankamumas, smegenų pažeidimai, plaučių uždegimas, sunkus kvėpavimas, kaulų lūžiai ir kt.
