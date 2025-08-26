Šie ženklai išduoda, kad jums trūksta magnio: pasitikrinkite, ar jų nejaučiate

Jis teigia, kad daugelis žmonių nesuvokia, koks svarbu šis elementas jų organizmui – nuo smegenų ir širdies sveikatos iki raumenų, miego ir net dantų būklės.
Magnis – stebuklingas mineralas sveikatai
Magnio vartojimas, pasak jo, galėjo padėti išvengti prasto miego, nestabilaus cukraus kiekio kraujyje, silpnų kaulų ir miglotos protinės būklės. Stomatologas sako, kad tai „vienas iš labiausiai atsiperkančių įpročių jūsų sveikatai“.
„Man 66 metai. Kažkas, ką norėčiau žinoti būdamas 30-ies ir 40-ies... Kasdienis magnio vartojimas yra vienas iš labiausiai atsiperkančių įpročių jūsų smegenims, širdžiai, raumenims, miegui ir, taip, netgi jūsų šypsenai“, – rašė jis.
Magnis gali padėti sumažinti kraujospūdį, insulto, širdies ir kraujagyslių ligų bei 2 tipo diabeto riziką, taip pat pagerinti kaulų sveikatą ir užkirsti kelią migreniniams galvos skausmams, rašoma unilad.com.
Dr. M. Burhenne pažymi, kad dauguma žmonių turi magnio trūkumą, net jei maitinasi „gerai“.
Magnis taip pat gerina miegą, nes padeda smegenims gaminti melatoniną ir neleidžia nervų sistemai likti „kovos arba bėgimo“ režime.
„Pacientai gali pasikeisti iš neramių, žandikaulius suspaudusių, dantimis griežiančių nemiegalių į žmones, kurie pirmą kartą per daugelį metų miegojo visą naktį, tiesiog gaudami organizmui reikalingą magnį“, – pažymėjo stomatologas.
Be to, magnis palaiko širdies ir kraujagyslių sveikatą, reguliuoja kraujospūdį ir apsaugo arterijas nuo standumo.
„Širdis yra raumuo, o magnis yra mineralas, kuris raumenis atpalaiduoja po susitraukimo. Jei kalcis yra „akceleratorius“, tai magnis yra „stabdis“. Jums reikalingi abu, bet dauguma žmonių vartoja per daug kalcio“, – aiškino jis.
Magnis taip pat naudingas dantims ir dantenoms: padeda reguliuoti kalcio pasiskirstymą, stiprina kaulus ir dantis bei aktyvina vitaminą D, kuris savo ruožtu veikia emalio remineralizaciją ir imuninę apsaugą burnoje.
„Healthline“ nurodo, kad rekomenduojama paros norma moterims yra 330 mg, o vyrams – 400 mg. Magnis skatina kaulų sveikatą, palaiko cukraus kiekį kraujyje, reguliuoja širdies ritmą ir mažina skausmą.
Dr. M. Burhenne ragina įtraukti magnį į kasdienę sveikatos rutiną, ypač jei patiriate stresą, vartojate perdirbtą maistą, kavą ar alkoholį.
Ženklai, išduodantys, jog trūksta magnio
„Cleveland Clinic“ dalinasi sąrašu simptomų, kurie gali rodyti, kad jums trūksta magnio:
- Nuovargis;
- Apetito praradimas;
- Raumenų spazmai, mėšlungis;
- Pykinimas;
- Silpnumas.
Jei magnio trūkumas negydomas, būklė gali pablogėti. Didelis magnio trūkumas gali sukelti:
- Nereguliarų širdies ritmą;
- Tirpimą ir dilgčiojimą;
- Traukulius.
Anksčiau naujienų portalui tv3.lt apie magnio trūkumo požymius organizme pasakojo „Eurovaistinės“ vaistininkė Gabija Kruopytė.
Magnis yra vienas iš svarbiausių mineralų žmogaus organizme. Jis būtinas energijos gamybai, raumenų ir nervų funkcijai, kaulų stiprumui bei baltymų sintezei. Be to, magnis padeda reguliuoti kraujospūdį, palaikyti normalų širdies ritmą ir psichologinę pusiausvyrą.
Vaistininkė G. Kruopytė sakė, kad magnio trūkumas gali pasireikšti įvairiais simptomais, kurie priklauso nuo trūkumo lygio.
„Lengvais atvejais žmogus gali jausti nuovargį, irzlumą ir suprastėjusį miegą. Ilgainiui gali atsirasti raumenų mėšlungis, jų spazmai, širdies ritmo sutrikimai, galvos skausmai ar net depresijos sutrikimai.
Esant dideliam magnio trūkumui, gali padidėti aukšto kraujospūdžio ir osteoporozės rizika“, – atskleidė ji.
Pasak vaistininkės, magnio trūkumas gali atsirasti dėl įvairių priežasčių, tačiau dažniausiai jį lemia nesubalansuota mityba, kai vartojama mažai magnio turinčių produktų.
„Taip pat didelę įtaką daro per didelis kofeino ar alkoholio vartojimas, nes jie skatina magnio išsiskyrimą iš organizmo.
Dėl tos pačios priežasties į magnio trūkumą yra linkę intensyviai sportuojantys žmonės ir tie, kurie vartoja tam tikrus vaistus, pavyzdžiui, diuretikus“, – pažymėjo pašnekovė.
