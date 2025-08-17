Kalendorius
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Dažnai atsibundate vidury nakties? Štai ką tai reiškia

2025-08-17 17:00 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-17 17:00

Ar dažnai nubundate tarp trečios ir penktos ryto, tarsi kas būtų jus pažadinęs – tačiau jokios realios priežasties nėra? Šis keistas įprotis gali pasirodyti mistiškas ar tiesiog atsitiktinis, tačiau mokslas siūlo kelis racionalius paaiškinimus.

Miegas, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Ar dažnai nubundate tarp trečios ir penktos ryto, tarsi kas būtų jus pažadinęs – tačiau jokios realios priežasties nėra? Šis keistas įprotis gali pasirodyti mistiškas ar tiesiog atsitiktinis, tačiau mokslas siūlo kelis racionalius paaiškinimus.

REKLAMA
0

Pasirodo, jūsų kūnas tokiu būdu gali bandyti pasakyti jums kai ką svarbaus, tad atkreipkite į tai dėmesį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pabudimas tarp trečios ir penktos ryto – reiškinys, kurį pastebi vis daugiau žmonių. Šis laiko tarpas jau nuo seno minimas įvairiose kultūrose.

REKLAMA
REKLAMA

Skandinavų folkloras jį vadino „vilkų valanda“ – tai metas, kai, kaip sakoma, miršta daugiausia žmonių, sapnai tampa baisiausi, o miegas – giliausias.

REKLAMA

Kai kurios religijos šį laiką vadina „velnio“ arba „raganavimo“ valanda, tikėdamos, kad tai laikas, kai vaiduokliai, demonai ir magija yra aktyviausi.

Tačiau nerimauti neverta – mokslas pateikia kur kas labiau pagrįstus ir raminančius paaiškinimus.

Mūsų organizmas veikia pagal cirkadinį ritmą – natūralų 24 valandų ciklą, reguliuojantį miegą, hormonų lygį ir kitas svarbias funkcijas. Šis ritmas reaguoja į šviesą ir tamsą, tačiau tam tikri veiksniai gali jį sutrikdyti.

REKLAMA
REKLAMA

Dažniausios pabudimo priežastys

Tualeto reikalai

Kai kuriems žmonėms pabudimas vidury nakties yra tiesiog biologija. Nokturija, arba naktinis šlapinimasis, yra dažna priežastis, kodėl atsibundama naktį.

Tai gali sukelti didelis skysčių, išgertų prieš miegą, kiekis, ypač jei tai – kava ar alkoholis. Taip pat tai gali rodyti šlapimo pūslės problemas, miego apnėją, diabetą ar net nėštumą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Aplinkos trikdžiai

Miego kokybei itin svarbi aplinka. Garsai – nuo pravažiuojančių automobilių iki įsijungusio televizoriaus – gali lengvai pažadinti.

Net silpnas šviesos šaltinis, pavyzdžiui, pro langą sklindanti gatvės lempos šviesa ar naktinė lempa, gali išblaškyti miegą.

Tai ypač aktualu paryčiais, kai kūnas pereina į lengvesnes miego fazes ir tampa jautresnis aplinkos poveikiui.

REKLAMA

Hormoniniai pokyčiai

Ypač moterims, menopauzė dažnai tampa naktinio pabudimo priežastimi. Hormonų svyravimai gali sukelti nemigą, karščio bangas, prakaitavimą naktį. Net po menopauzės šie simptomai gali tęstis, o kartais susiję ir su padidėjusia miego apnėjos rizika.

Miego sutrikimai

Dažnas pabudimas gali būti miego sutrikimo požymis:

  • Nemiga – jei pabudę nebegalite užmigti bent 30 minučių, tai gali būti nemigos simptomas;
  • Obstrukcinė miego apnėja (OMA) – kvėpavimo sustojimai miego metu, kurie pažadina žmogų, nors jis pats gali to net nepastebėti;
  • Cirkadinio ritmo sutrikimai – pavyzdžiui, pažengusios miego fazės sindromas gali lemti pernelyg ankstyvą pabudimą;
  • Stresas, nerimas ar depresija.

Stresas yra viena dažniausių miego kokybės blogėjimo priežasčių. Ypač tai veikia tuos, kurių miegas reaguoja į psichologinį spaudimą. Nerimo sutrikimai – panikos atakos, fobijos – dar labiau apsunkina situaciją.

REKLAMA

Depresija taip pat susijusi su cirkadinio ritmo pokyčiais. Ji gali išbalansuoti miego-budrumo ciklą, dėl ko žmogus pabunda pernelyg anksti.

Senėjimas

Su amžiumi mūsų cirkadiniai ritmai keičiasi. Vyresni žmonės dažniau prabunda anksti ryte, miega trumpiau ir jautriau reaguoja į trikdžius.

Normaliu reiškiniu laikoma, jei senjorai per naktį pabunda 3–4 kartus – dažnai dėl negilesnio miego, nokturijos ar lėtinių sveikatos problemų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip padėti sau išmiegoti visą naktį?

Jei pabundate 3 val. ryto ir sunkiai užmiegate, verta išbandyti šiuos patarimus:

  • Daugiau dienos šviesos. Ypač ryte – tai padeda sinchronizuoti cirkadinį ritmą. Ryškios šviesos terapija padeda sergantiems nemiga ar ritmų sutrikimais;
  • Reguliarus fizinis aktyvumas. Ypač naudingas joga – ji padeda greičiau vėl užmigti po prabudimų;
  • Venkite kofeino ir alkoholio vakare. Jie blogina miego kokybę ir skatina dažnesnius prabudimus;
  • Nevalgykite prieš miegą. Vėlyvas valgymas gali suaktyvinti virškinimą ir trukdyti ramiam miegui;
  • Užtikrinkite ramybę ir tamsą. Naudokite užtamsinančias užuolaidas, miego kaukes, ausų kištukus.

Nors pabudimas tarp 3 ir 5 valandos dažnai yra normalus reiškinys, jei tai tampa nuolatiniu įpročiu ir trikdo jūsų gyvenimo kokybę, verta pasitarti su specialistu.

Gali būti, kad už to slepiasi rimtesni sveikatos sutrikimai, kuriuos įmanoma sėkmingai gydyti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų