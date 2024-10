Šlapimo pūslės vėžys nusinešė 57-erių radijo vedėjo gyvybę

„Robas Dempsey, HIS radijo stoties vadovas ir ryto laidos „Rob and Lizz in the Morning“ vedėjas, trečiadienio vakarą, spalio 23-ąją, iškeliavo pas Jėzų“, – ketvirtadienį per „Facebook“ pranešė radijo stotis.

Teigiama, kad kad R. Dempsey mirė sustojus širdžiai po skubios operacijos.

„Jis visada mus prajuokindavo. Jo pėdsakai liko visur. Jis buvo ne tik viršininkas, bet ir lyderis, įkvėpėjas, tikra atrama. Jo įtaka bendruomenei ir Greenville miestui yra milžiniška“, – ketvirtadienio laidoje sakė vienas iš radijo vedėjų.

R. Dempsey dirbo radijuje „HisAir“ 24 metus.

Prieš mirtį – vilties kupina žinutė

Savo gerbėjus jis itin nuliūdino, kai spalio 15-ąją socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, kad jam diagnozuotas agresyvus trečios stadijos šlapimo pūslės vėžys.

REKLAMA

REKLAMA

„Dėkui Dievui, kad šiandien jaučiuosi ramus, žinodamas, kad Jis viską valdo. Laukia sunkios dienos, bet tai gerai. Esu pasiryžęs būti tėvu savo vaikams, seneliu, kuris matys juos augant, baigiant mokslus ir kuriant savo šeimas. Noriu senti kartu su savo žmona, kuri buvo uola visame šiame chaose“, – su viltimi rašė jis.

REKLAMA

Robas anksčiau pasakojo klausytojams, kad jo kelias į radiją prasidėjo, kai būdamas benamiu paaugliu, priklausomu nuo narkotikų ir alkoholio, susipažino su jaunimo pastoriumi, kuris pristatė jam krikščionišką radijo stotį WCIE Lakelande, Floridoje.

„Vieną vakarą, išeidamas iš baro, išgirdau radiją. Aš buvau praradęs viltį. Tada per radiją kreipėsi Dave'as Stewart – atrodė, lyg kalbėtų tiesiai man: „Dievas tave myli. Jis niekada tavęs nepaliks ir neatsižadės.“

REKLAMA

REKLAMA

Jis sukalbėjo nusidėjėlio maldą, o aš, tą akimirką, atnaujinau savo tikėjimą Kristumi. Tada aš pats meldžiausi: „Dieve, noriu daryti tai, ką daro tas vaikinas per radiją“, – prisiminė R. Dempsey.

Nuo tos akimirkos jis pasuko kitu keliu ir pradėjo 35 metų trukmės radijo karjerą.

Per ilgus darbo metus Robas kovojo su nutukimu ir per šį laiką numetė 63 kg.

Jį pergyveno žmona Amy, keturi vaikai – Wes, Amanda, Spencer ir Elijah – bei du anūkai – Jacksonas ir Grace.