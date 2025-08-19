Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paluckas išsikraustė iš premjerui skirtos rezidencijos Turniškėse

2025-08-19 10:42 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 10:42

Iš premjero pareigų atsistatydinęs Gintautas Paluckas išsikraustė iš ministrui pirmininkui skirtos rezidencijos Turniškėse, sako Vyriausybės kanceliarija.

Gintautas Paluckas BNS Foto
19

„Taip, Gintautas Paluckas iš rezidencijos išsikraustė", – Eltai siųstame atsakyme teigė Vyriausybės kanceliarija.

0

„Taip, Gintautas Paluckas iš rezidencijos išsikraustė“, – Eltai siųstame atsakyme teigė Vyriausybės kanceliarija. 

Gintautas Paluckas
(19 nuotr.)
(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gintautas Paluckas

Tuo metu kandidatė į premjeres Inga Ruginienė dar nenusprendė, ar keltųsi į Turniškes, jei jos kandidatūra būtų patvirtinta Seime. Pasak politikės, šiuo klausimu reikia pasitarti su šeima bei sulaukti parlamento sprendimo. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.

LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą. 

