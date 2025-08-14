Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismas Palucko brolį Palucką leido suimti mėnesio laikotarpiui

2025-08-14 16:11 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 16:11

Vilniaus miesto apylinkės teismas ketvirtadienį tenkino prokuratūros prašymą ir ekspremjero Gintauto Palucko brolį Daną Palucką leido suimti mėnesio laikotarpiui.

Gintautas Paluckas BNS Foto

Vilniaus miesto apylinkės teismas ketvirtadienį tenkino prokuratūros prašymą ir ekspremjero Gintauto Palucko brolį Daną Palucką leido suimti mėnesio laikotarpiui.

6

Kaip pranešė teismo atstovas Giedrius Janonis, teisme gautas prokuroro prašymas įtarimų tyrime sulaukusiam D. Paluckui skirti kardomąją priemonę – suėmimą – mėnesio laikotarpiui.

Teismo nuotolinio posėdžio metu prokuroro prašymas buvo tenkintas.

„Ikiteisminio tyrimo teisėja nutarė prokuroro prašymą tenkinti ir paskyrė  įtariamajam kardomąją priemonę – suėmimą vieno mėnesio laikotarpiui, šį terminą skaičiuojant nuo rugpjūčio 13 dienos iki rugsėjo 12 dienos“, – nurodė G. Janonis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis teismo sprendimas gali būti apskųstas apeliacine tvarka.

Trečiadienį LNK žinios paskelbė, kad tiriant galimas nusikalstamas veikas, buvo sulaikytas buvusio premjero G. Palucko brolis D. Paluckas.

Ketvirtadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pranešė, kad ikiteisminiame tyrime dėl įmonės „Garnis“ veiklos sulaikyti dar keturis asmenys. 

Tiriant bylai reikšmingas aplinkybes trečiadienį tarnybos pareigūnai atliko ne mažiau 10 kratų Vilniaus, Klaipėdos ir kitose apskrityse, įtariamųjų gyvenamosiose bei darbo patalpose, automobiliuose. Kratų metu buvo paimti tyrimui reikalingi dokumentai bei kiti svarbūs daiktai.

„Per kratas sulaikyti dar 4 asmenys, jiems įteikti pranešimai apie įtarimus, sprendžiami klausimai dėl kardomųjų priemonių skyrimo“, – teigiama FNTT pranešime spaudai.

FNTT atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo, susijusio su bendrovės „Garnis“ įgyta lengvatine 200 tūkst. eurų paskola, bei galimo kreditinio sukčiavimo, dokumentų klastojimo bendrovei „Dankora“ galimai apgaule įgijus daugiau nei 136 tūkst. eurų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, galimo papirkimo bei kyšininkavimo ,įtariant, kad veikos galėjo būti padarytos veikiant organizuotoje grupėje.

Anksčiau skelbta, kad atliekant minėtą ikiteisminį tyrimą, rugpjūčio pradžioje, buvo sulaikytas įmonės „Dankora“ direktorius Kostas Mikalajūnas.

Liepos pabaigoje pareigūnai atliko dešimtis kratų ir kitų procesinių veiksmų bendrovės „Dankora“ projekto įgyvendinimo vietoje, įmonės registracijos vietoje, įmonės direktoriaus K. Mikalajūno ir akcininkų gyvenamosiose patalpose, automobiliuose, kitose tyrimui reikšmingose vietose, paimti tyrimui reikalingi dokumentai, kiti daiktai. Anot tarnybos, kratos taip pat atliekamos kitose galimai susijusiose Lietuvos įmonėse. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Kas man iš tos laimės
Kas man iš tos laimės
2025-08-14 16:46
Ir iš tos garbės. Jei aš vienas Brazilijoje džiaugsiuosi o brolis sėdės. reikėjo Gintukui išmokti dalintis su kitais, O dabar vienas norėjai viską pasiimti, Tikroji Lietuvos valdžia to neatleidžia
Atsakyti
nair
nair
2025-08-14 16:18
na kaip ne gėda gintukui, taip apleisti broliuką, pats suorganizavo viską o dabar tam sėdėt cypėje o jis į kurortą
Atsakyti
Pranas
Pranas
2025-08-14 16:29
Socdemai-darbo žmonių interesų gynėjai su Palucku į tokį šūdą įlipo kokių reta,manau,kad ši ekskomunistų šaika susikompramitavo ilgam tai tiesiog pikta ir klaiku,jeigu tokį veikėją išsirenka savo vadu ir visiems gerai-korumpuota Lietuva
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
