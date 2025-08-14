Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Konservatoriai pradėjo rinkti parašus Palucko apkaltai: jis šiurkščiai pažeidė Konstituciją

2025-08-14 10:39 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 10:39

Artėjant Seimo rudens sesijai, opozicijoje dirbantys konservatoriai inicijuoja apkaltos procesą iš premjero pareigų atsistatydinusiam socialdemokratui Gintautui Paluckui. 

Gintautas Paluckas BNS Foto

Artėjant Seimo rudens sesijai, opozicijoje dirbantys konservatoriai inicijuoja apkaltos procesą iš premjero pareigų atsistatydinusiam socialdemokratui Gintautui Paluckui. 

REKLAMA
0

Pasak iniciatorių, eidamas Seimo nario pareigas ir tuo pat metu spręsdamas savo privataus verslo klausimus bei atlikdamas įvairius veiksmus įmonėje „Garnis“, G. Paluckas siekė asmeninės naudos ir tokiu būdu šiurkščiai pažeidė Konstituciją. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Konservatoriai pažymi, kad įmonę „Garnis“ G. Paluckas įsteigė jau būdamas Seimo nariu. 

REKLAMA
REKLAMA

Klausimų opozicijai kelia ir tai, kad eidamas Seimo nario pareigas socialdemokratas dalyvaudavo verslo akcininkų susirinkimuose ir, anot jų, priimdavo įmonei strateginius sprendimus. 

REKLAMA

„Šių aplinkybių visuma patvirtina, kad Gintautas Paluckas nuosekliai vykdė privačią verslo veiklą, kuri yra nesuderinama su Seimo nario konstituciniu statusu“, – dėstoma rašte.

„Šioms aplinkybės išsiaiškinti svarbu Seime įsteigti specialią komisiją, pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti. Apkaltai inicijuoti reikia surinkti ne mažiau 36 Seimo narių parašų. Vien mūsų frakcijos parašų neužteks, todėl sudarysime visiems Seimo nariams galimybę pasirašyti teikimo projektą“, – teigia konservatorių seniūnas Mindaugas Lingė. 

REKLAMA
REKLAMA

Dar gegužės pabaigoje tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ bei „Laisvės TV“ pranešė, kad iš dalies premjerui priklausanti įmonė „Garnis“ G. Paluckui jau einant ministro pirmininko pareigas gavo lengvatinę 200 tūkst. eurų paskolą iš nacionalinio plėtros banko ILTE.

TS-LKD nuomone, tai kelia klausimų, ar atsistatydinęs premjeras Seimo nario statuto nenaudojo savo ir kito verslo partnerio privačiai naudai gauti. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Liepos mėnesį paaiškėjo, kad dar 2012 m. vadinamoje „žiurkių byloje“ priteistą žalą Vilniaus miesto savivaldybei – paskutinius 4,9 tūkst. eurų iš 16,5 tūkst. priteistos sumos G. Paluckas sumokėjo šių metų liepos 8 d. Konservatorių vertinimu, tai rodo parlamentaro nepagarbą Konstitucijai.

„Gintautas Paluckas tokiais savo veiksmais, kai būdamas Seimo nariu delsė visiškai atlyginti jam teismo priteistą žalą, pažeidė konstitucinį teisinės valstybės principą, nevykdė iš Konstitucijos, Seimo nariui kylančių moralinio pobūdžio reikalavimų; pažeidė priesaiką – gerbti ir vykdyti jos Konstituciją“, – akcentuojama teikime.

REKLAMA

ELTA primena, kad G. Paluckui pranešus apie sprendimą trauktis iš Vyriausybės vadovo pareigų, Seimo opozicija neatmetė galimybės, jog galėtų būti surengta apkalta, sprendžiant jo, kaip parlamentaro, likimą.

Laikinai socialdemokratams vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius yra užsiminęs, kad G. Paluckas ketina trauktis iš politikos. Politikas spėjo, kad Vyriausybei bei LSDP vadovavęs G. Paluckas sprendimą dėl parlamento nario atsisakymo gali priimti iki Seimo rudens sesijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų