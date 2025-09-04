Didžioji Britanija skyrė milijardą svarų sterlingų iš įšaldyto Rusijos turto Ukrainai paremti

Gynybos sekretorius Johnas Healey paskelbė, kad pinigai, gauti iš įšaldyto Rusijos turto, buvo panaudoti daugiau nei 1 mlrd. svarų sterlingų vertės ginklams įsigyti ir karinei paramai. Ji apėmė šimtų tūkstančių artilerijos šaudmenų, šimtų oro gynybos raketų, atsarginių dalių tiekimus ir naujas įrangos bei transporto priemonių priežiūros bei remonto sutartis.
J. Healey pridūrė, kad Didžioji Britanija peržiūri savo ginkluotųjų pajėgų parengtį ir spartina finansavimą, kad būtų pasirengusi bet kokiam galimam pajėgų dislokavimui Ukrainoje.
Per pastarąsias 50 dienų JK suteikė Ukrainai tokią pagalbą: 4,7 mln. šaulių ginklų šovinių, 60 tūkst. artilerijos sviedinių, raketų ir reaktyvinių šaudmenų, daugiau nei 2500 dronų, daugiau nei 200 elektroninės karybos sistemų, 100 lengvųjų ginklų, 30 transporto priemonių ir papildomos įrangos kovai su dronais ir oro gynybos stiprinimui.
„JK ir toliau yra įsipareigojusi užtikrinti teisingą ir ilgalaikę taiką Ukrainoje, šiais metais karinei paramai Ukrainai išleido 4,5 mlrd. svarų sterlingų“, – sakoma pranešime. 2,26 mlrd. svarų sterlingų šių lėšų skirta kaip paskola Ukrainai, grąžinama panaudojant lėšas, gautas iš įšaldyto Rusijos turto.
Trečiadienį JK gynybos sekretorius J. Healey su vizitu atvyko į Ukrainą. Tą pačią dieną JK vyriausybė paskelbė apie naujas sankcijas 11-ai Rusijos asmenų ir subjektų už priverstinį Ukrainos vaikų deportavimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!