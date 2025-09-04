Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vokietija Kyjivo sąjungininkų susitikime teiks pasiūlymą dėl Ukrainos gynybos stiprinimo

2025-09-04 14:15 / šaltinis: BNS
2025-09-04 14:15

Vokietija ketvirtadienį per Kyjivo sąjungininkų susitikimą siūlys padėti sustiprinti Ukrainos oro gynybą kaip būsimų saugumo garantijų dalį, naujienų agentūrai AFP pranešė šaltinis vokiečių vyriausybėje.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)

Vokietija ketvirtadienį per Kyjivo sąjungininkų susitikimą siūlys padėti sustiprinti Ukrainos oro gynybą kaip būsimų saugumo garantijų dalį, naujienų agentūrai AFP pranešė šaltinis vokiečių vyriausybėje.

REKLAMA
0

Berlynas, kuris išlieka didžiausias karinės pagalbos Ukrainai tiekėjas po Jungtinių Valstijų, taip pat pasiūlys kitos ginkluotės ir karinių mokymų, tačiau iki šiol vengė žadėti siųsti taikos palaikymo pajėgas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šaltinis Vokietijoje pridūrė, kad Berlyno pasiūlymas „priklausys nuo trijų sąlygų“ – pirmoji iš jų, kad Jungtinės Valstijos taip pat dalyvaus teikiant saugumo garantijas.

REKLAMA
REKLAMA

Antra, Rusija turėtų „dalyvauti derybose“, trečia, koalicinėje vyriausybėje minimu klausimu turėtų būti pasiektas konsensusas ir gauta Vokietijos parlamento parama.

REKLAMA

Šaltinis patvirtino naujienų žurnalo „Der Spiegel“ pranešimus, kad Vokietija sieks stiprinti Ukrainos oro gynybą 20 proc. per metus, atsižvelgiant į ginkluotės sistemų skaičių ir jų veiksmingumą.

Taip pat būtų sustiprinti Kyjivo puolamieji oro pajėgumai, įskaitant tolimojo nuotolio ginklus, pavyzdžiui, sparnuotąsias raketas, kurios, gavus finansinę ir technologinę paramą, galėtų būti gaminamos Ukrainoje.

REKLAMA
REKLAMA

Vokietija taip pat suteiktų įrangos keturioms Ukrainos mechanizuotosioms pėstininkų brigadoms, įskaitant šimtus pėstininkų kovos mašinų.

Be to, ji toliau rengs Ukrainos karių mokymus ir sieks sustiprinti ginklų gamybos integraciją tarp Ukrainos ir likusios Europos.

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sakė, kad dar anksti kalbėti apie galimą Vokietijos taikos palaikymo pajėgų siuntimą į Ukrainą, tačiau neatmetė tokios galimybės.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Svarbiausia saugumo garantija, kurią šiuo metu galime suteikti, yra pakankama parama Ukrainos kariuomenei ginant šalį“, – antradienį teigė F. Merzas.

Kad Vokietija galėtų siųsti karius, pirmiausia reikėtų sudaryti paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos, „ir net tada būtų griežtos sąlygos“, sakė jis televizijos kanalui „Sat1“.

REKLAMA

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis asmeniškai dalyvauja ketvirtadienį Paryžiuje vykstančiame „Norinčiųjų koalicijos“ susitikime.

30 daugiausia Europos valstybių grupė siekia parodyti JAV prezidentui Donaldui Trumpui, kad yra pasirengusi suteikti saugumo garantijas Ukrainai, jei Vašingtonas suteiks pakankamą paramą ir darys spaudimą Rusijai.

F. Merzas ir Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris susitikime turėtų dalyvauti nuotoliniu būdu per vaizdo konferenciją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Europos šalys siųs karius į Ukrainą? Lyderiai kol kas nesutaria (nuotr. SCANPIX)
Europos šalys siųs karius į Ukrainą? Lyderiai kol kas nesutaria (10)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Europa nuogąstauja: Rusija rengiasi naujam puolimui Ukrainoje
Pedro Sanchezas (nuotr. SCANPIX)
Incidentas ore: Ispanijos premjero lėktuvas turėjo apsisukti (1)
JAV žvalgybos lėktuvas, Rusijos energetikai padaryti nuostoliai (nuotr. stop kadras)
Skaudūs smūgiai Rusijos energetikai: sunaikinta 20 proc. naftos perdirbimo gamyklų pajėgumų (14)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų