TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Medvedevas pagrasino Jungtinei Karalystei ir jos ministrą išvadino „anglišku idiotu“

2025-09-04 13:21
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 13:21

Buvęs Rusijos prezidentas, Rusijos saugumo tarybos pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas pagrasino Jungtinei Karalystei, rašo „Sky news“. Šalies užsienio reikalų ministrą jis išvadino „anglišku idiotu“.

Rusija grasina Ukrainai kapituliacija: šalis spaudžiama sutikti su „tam tikro valstybingumo išsaugojimu“ (nuotr. SCANPIX)

0

D. Medvedevas pareiškė, kad britų turtas gali būti konfiskuotas atsakant į Jungtinės Karalystės neseniai suteiktą paramą Ukrainai.

Medvedevas pažėrė grasinimų

Trečiadienį Jungtinės Karalystės gynybos ministras Johnas Healey paskelbė, kad Ukrainos karinei paramai buvo išleista daugiau nei 1 mlrd. svarų sterlingų, sumokėtų iš įšaldytų Rusijos turto.

D. Medvedevas savo „Telegram“ paskyroje pasidalijo griežtu pranešimu, kuriame įspėjo apie atsakomąsias priemones.

Jame jis pavadino užsienio reikalų ministrą Davidą Lammy „anglišku idiotu“.

D. Medvedevas pareiškė, kad Rusija atsakys į „bet kokį neteisėtą įšaldytų Rusijos lėšų ar pelno konfiskavimą“ konfiskuodama „Britanijos karūnos vertybes“, įskaitant Britanijos turtą Rusijoje.

„Atsižvelgiant į tai, kad pinigų negalima susigrąžinti teisme dėl akivaizdžių priežasčių, mūsų šalis turi tik vieną būdą grąžinti vertybes: grąžinti jas natūra“, – pridūrė D. Medvedevas.

Jis taip pat pagrasino, kad Rusija gali konfiskuoti daugiau Ukrainos žemės.

D. Medvedevas, Kremliui palankus kalbėtojas, nuolat svaidosi grasinimais ir panašaus tipo vaizdingais pasisakymais. Kartą jis supykdė JAV prezidentą Donaldą Trumpą, šis liepė D. Medvedevui galvoti, ką jis kalba.

