Skaudūs smūgiai Rusijos energetikai: sunaikinta 20 proc. naftos perdirbimo gamyklų pajėgumų

Tuo metu žiniasklaida praneša, kad NATO žvalgybos lėktuvai nuo sekmadienio medžiojo rusų povandeninį laivą, kuris pavojingai priartėjo prie šalia Norvegijos krantų dirbusio amerikiečių lėktuvnešio.
Rusijos Orlovsko srities gyventojų ramybę drumsčia Ukrainietiškas dronas. Ten veikia naftos bazė, aprūpinanti Rusijos kariuomenę. Ten buvo girdėti mažiausiai 9 sprogimai. Ukrainiečiai efektyviai naikina Rusijos energetikos infrastruktūrą. Dėl jos auga infliacija, degalų kainos ir rusų pasipiktinimas dėl prastai veikiančios oro gynybos. Apie Rusijai padarytus nuostolius kalba ir Baltuosiuose rūmuose.
„Ukraina neseniai sudavė smūgį Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Per rugpjūčio mėnesio atakas jie iš tikrųjų sunaikino 20 procentų Rusijos naftos perdirbimo gamyklų pajėgumų“, – sako Karoline Leavitt, Baltųjų rūmų atstovė spaudai.
D. Trumpo atstovė žada, kad prezidentas netrukus sureaguos į kraugerišką Rusijos ataką prieš Ukrainą. Aukų skaičius išaugo iki 23, tarp jų 4 vaikai. O Vokietijos kancleris nebepuoselėja vilčių ir dėl D. Trumpo žadėto V. Zelenskio ir V. Putino susitikimo.
„Akivaizdu, kad nebus jokio prezidento V. Zelenskio ir prezidento V. Putino susitikimo, nors praėjusią savaitę, kai buvom Vašingtone, D. Trumpas dėl to susitarė su V. Putinu“, – komentavo Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.
Kopenhagoje susirinkę Europos šalių gynybos ministrai, tarp kurių ir Lietuvos krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, sako, kad kalbos apie derybas skamba naiviai.
„Lietuvos pozicija labai aiški – V. Putinu pasitikėti negalima“, – teigė D. Šakalienė.
Rusai perėmė JAV lėktuvą
O štai rusai viešina tokį vaizdo įrašą ir skelbia, kad virš neutralių Juodosios jūros vandenų perėmė Jungtinių Valstijų žvalgybos lėktuvą „Poseidon“. Ką veikė šiame regione, Pentagonas nekomentuoja. Tačiau Europos spauda skelbia, kad to paties tipo Amerikos, Norvegijos ir britų žvalgybos lėktuvai nuo sekmadienio Šiaurės jūroje vykdė masinę rusų povandeninio laivo paiešką.
Rusų medžioklė prasidėjo dėl didžiausio pasaulyje amerikiečių lėktuvnešio „USS Gerald R. Ford“, kuris šiuo metu dirba prie Norvegijos krantų. Neoficialiais duomenimis, „Yasen“ klasės branduolinis povandeninis rusų laivas pavojingai priartėjo prie lėktuvnešio. Nei Pentagonas, nei Aljanso narės Europoje įvykio nekomentuoja. O lėktuvnešio socialinio tinklo paskyroje siunčiama tokia žinutė:
„Dirbame drauge, kad užtikrintume saugų ir stabilų Euro-Atlanto regioną.“
Apie saugumą regione su Baltijos šalių ir Danijos lyderiais kalbėjo naujasis Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis. Jau kitą savaitę K. Nawrockis susitiks su D. Trumpu, o antram užsienio vizitui pasirinko Vilnių.
„Tikslas buvo suderinti mūsų pozicijas ir pasiekti, kad prezidentas D. Trumpas išgirstų viso regiono viziją“, – sakė Gitanas Nausėda, Respublikos prezidentas:
O tai jau tragiškai pasibaigę vaizdai iš Lenkijos. Atlikdamas akrobatinį triuką pavadinimu statinės apsivertimas, į kilimo-leidimosi taką rėžiasi naikintuvas F-16. Naikintuvo pilotas žuvo vietoje. Tarnybos aiškinasi, kodėl įvyko tragedija. Spėjama, kad tai galėjo būti piloto klaida, nes matosi, kaip po manevro naikintuvas nusileidžia per žemai ir „pilvu“ rėžiasi į taką.
