Baltieji rūmai: Donaldas Trumpas ėmėsi veiksmų blokuoti 5 mlrd. JAV dolerių pagalbos užsieniui

Laiške Atstovų Rūmams D. Trumpas nurodė, kad šis finansavimo sumažinimas „turės įtakos Valstybės departamento ir Jungtinių Valstijų tarptautinio vystymosi agentūros (USAID) programoms“.
D. Trumpui sugrįžus į valdžią, jo administracija iš esmės panaikino USAID – pagrindinę JAV pagalbos užsienio šalims agentūrą.
USAID buvo įkurta 1961 metais, kai tuometinis JAV prezidentas Johnas F. Kennedy siekė panaudoti pagalbą, kad Šaltojo karo metu palenktų į savo pusę besivystančio pasaulio šalis.
Po to, kai valstybės sekretorius Marco Rubio paskelbė apie 83 proc. agentūros programų atšaukimą, ji buvo prijungta prie JAV valstybės departamento.
Demokratai yra įspėję, kad bet koks bandymas atšaukti Kongreso jau patvirtintą finansavimą nutrauktų bet kokias derybas, kuriomis siekiama po rugsėjo 30 dienos išvengti biudžeto paralyžiaus – vadinamojo vyriausybės uždarymo.
