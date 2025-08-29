Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Baltieji rūmai: Donaldas Trumpas ėmėsi veiksmų blokuoti 5 mlrd. JAV dolerių pagalbos užsieniui

2025-08-29 20:33 / šaltinis: BNS
2025-08-29 20:33

Baltieji rūmai penktadienį pranešė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ėmėsi veiksmų blokuoti Kongreso patvirtintą 5 mlrd. JAV dolerių (4,3 mlrd. eurų) vertės pagalbą užsienio šalims, nors tai padidina federalinės vyriausybės uždarymo tikimybę, nes demokratai priešinasi šiai politikai.

Trumpas Rusijai grasina „ekonominiu karu“: pažėrė kritikos ir Zelenskiui (nuotr. SCANPIX)

Baltieji rūmai penktadienį pranešė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ėmėsi veiksmų blokuoti Kongreso patvirtintą 5 mlrd. JAV dolerių (4,3 mlrd. eurų) vertės pagalbą užsienio šalims, nors tai padidina federalinės vyriausybės uždarymo tikimybę, nes demokratai priešinasi šiai politikai.

REKLAMA
0

Laiške Atstovų Rūmams D. Trumpas nurodė, kad šis finansavimo sumažinimas „turės įtakos Valstybės departamento ir Jungtinių Valstijų tarptautinio vystymosi agentūros (USAID) programoms“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpui sugrįžus į valdžią, jo administracija iš esmės panaikino USAID – pagrindinę JAV pagalbos užsienio šalims agentūrą.

REKLAMA
REKLAMA

USAID buvo įkurta 1961 metais, kai tuometinis JAV prezidentas Johnas F. Kennedy siekė panaudoti pagalbą, kad Šaltojo karo metu palenktų į savo pusę besivystančio pasaulio šalis.

REKLAMA

Po to, kai valstybės sekretorius Marco Rubio paskelbė apie 83 proc. agentūros programų atšaukimą, ji buvo prijungta prie JAV valstybės departamento.

Demokratai yra įspėję, kad bet koks bandymas atšaukti Kongreso jau patvirtintą finansavimą nutrauktų bet kokias derybas, kuriomis siekiama po rugsėjo 30 dienos išvengti biudžeto paralyžiaus – vadinamojo vyriausybės uždarymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų