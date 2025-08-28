Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas kreipsis į JT Generalinę Asamblėją

2025-08-28 20:56 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 20:56

JAV prezidentas Donaldas Trumpas rugsėjo 23 dieną, pirmą kartą per savo antrąją kadenciją, Niujorke kreipsis į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją, ketvirtadienį pranešė Baltieji rūmai.

Trumpas Rusijai grasina „ekonominiu karu“: pažėrė kritikos ir Zelenskiui (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas rugsėjo 23 dieną, pirmą kartą per savo antrąją kadenciją, Niujorke kreipsis į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją, ketvirtadienį pranešė Baltieji rūmai.

2

„Prezidentas rugsėjo 22 d. vyks į Niujorką ir rugsėjo 23 d., antradienį, kreipsis į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją“, – sakė spaudos sekretorė Karoline Leavitt.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nepatenkintas, bet nenustebęs“

D. Trumpas buvo nepatenkintas, bet nenustebęs dėl mirtinų Rusijos smūgių Ukrainos sostinei Kyjivui, ketvirtadienį pranešė Baltieji rūmai, paragindami „abi puses“ užbaigti karą, kurį pradėjo Maskvos invazija.

„Jis nebuvo patenkintas šia žinia, bet nebuvo ir nustebęs. Tai dvi šalys, kurios kariauja jau labai ilgai“, – per brifingą sakė K. Leavitt.

