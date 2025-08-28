Trumpas kreipsis į JT Generalinę Asamblėją

„Prezidentas rugsėjo 22 d. vyks į Niujorką ir rugsėjo 23 d., antradienį, kreipsis į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją“, – sakė spaudos sekretorė Karoline Leavitt.
„Nepatenkintas, bet nenustebęs“
D. Trumpas buvo nepatenkintas, bet nenustebęs dėl mirtinų Rusijos smūgių Ukrainos sostinei Kyjivui, ketvirtadienį pranešė Baltieji rūmai, paragindami „abi puses“ užbaigti karą, kurį pradėjo Maskvos invazija.
„Jis nebuvo patenkintas šia žinia, bet nebuvo ir nustebęs. Tai dvi šalys, kurios kariauja jau labai ilgai“, – per brifingą sakė K. Leavitt.
