  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis paskyrė naują ambasadorę JAV: „Svarbiausia – įgyvendinti visus susitarimus su Vašingtonu“

2025-08-27 20:21 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-27 20:21

Ukrainos prezidentas paskyrė naują Ukrainos ambasadorę JAV. Ja tapo Olga Stefanishyna.

Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas paskyrė naują Ukrainos ambasadorę JAV. Ja tapo Olga Stefanishyna.

2

Apie tai Volodymyras Zelenskis paskelbė savo „Telegram“ kanale, rašo „Ukrinform“.

„Ką tik kalbėjau su Olga Stefanishyna – dabar jau nauja Ukrainos ambasadore Jungtinėse Amerikos Valstijose. Formalūs procedūros baigtos – šiandien pasirašiau dekretą dėl ambasadorės paskyrimo.

Nustatėme pagrindinius uždavinius, siekiant atnaujinti mūsų ambasados darbą, ir svarbiausia – visiškai įgyvendinti visus susitarimus su Vašingtonu – mūsų susitarimus su prezidentu Trumpu, visų pirma gynybos srityje“, – sako V. Zelenskis.

