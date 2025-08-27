Zelenskis paskyrė naują ambasadorę JAV: „Svarbiausia – įgyvendinti visus susitarimus su Vašingtonu“

Apie tai Volodymyras Zelenskis paskelbė savo „Telegram“ kanale, rašo „Ukrinform“.
„Ką tik kalbėjau su Olga Stefanishyna – dabar jau nauja Ukrainos ambasadore Jungtinėse Amerikos Valstijose. Formalūs procedūros baigtos – šiandien pasirašiau dekretą dėl ambasadorės paskyrimo.
Nustatėme pagrindinius uždavinius, siekiant atnaujinti mūsų ambasados darbą, ir svarbiausia – visiškai įgyvendinti visus susitarimus su Vašingtonu – mūsų susitarimus su prezidentu Trumpu, visų pirma gynybos srityje“, – sako V. Zelenskis.
