Trumpas paragino Sorosui ir jo sūnui pateikti baudžiamuosius kaltinimus

G. Sorosas ir jo šeima dažnai tampa dešiniųjų taikiniu.
„George'ui Sorosui ir jo puikiam sūnui, radikaliesiems kairiesiems, turėtų būti pateikti kaltinimai pagal RICO dėl jų paramos smurtiniams protestams ir pan.“, – savo platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas, turėdamas omenyje įstatymą, draudžiantį dalyvauti nusikalstamoje organizacijoje.
