JAV

Trumpas paragino Sorosui ir jo sūnui pateikti baudžiamuosius kaltinimus

2025-08-27 16:27 / šaltinis: BNS
2025-08-27 16:27

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį paragino milijardieriui investuotojui George'ui Sorosui ir jo sūnui pateikti baudžiamuosius kaltinimus dėl nepagrįstų teiginių, kad jie slapta finansavo smurtinius protestus visoje šalyje.



JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį paragino milijardieriui investuotojui George'ui Sorosui ir jo sūnui pateikti baudžiamuosius kaltinimus dėl nepagrįstų teiginių, kad jie slapta finansavo smurtinius protestus visoje šalyje.

G. Sorosas ir jo šeima dažnai tampa dešiniųjų taikiniu. 

„George'ui Sorosui ir jo puikiam sūnui, radikaliesiems kairiesiems, turėtų būti pateikti kaltinimai pagal RICO dėl jų paramos smurtiniams protestams ir pan.“, – savo platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas, turėdamas omenyje įstatymą, draudžiantį dalyvauti nusikalstamoje organizacijoje.

