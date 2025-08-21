Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Volodymyras Zelenskis: susitikimas su Vladimiru Putinu įvyks, kai tik bus saugumo garantijos

2025-08-21 11:09 / šaltinis: BNS
2025-08-21 11:09

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad galėtų susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, bet tik tada, kai jo šalis gaus saugumo garantijas, ir paminėjo Šveicariją, Austriją arba Turkiją kaip galimas susitikimo vietas.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. Telegram)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad galėtų susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, bet tik tada, kai jo šalis gaus saugumo garantijas, ir paminėjo Šveicariją, Austriją arba Turkiją kaip galimas susitikimo vietas.

REKLAMA
0

„Norime per 7–10 dienų suprasti saugumo garantijų architektūrą. Remdamiesi šiuo supratimu, siekiame surengti trišalį susitikimą“, kuriame dalyvautų ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), sakė V. Zelenskis.

„Šveicarija, Austrija – mes sutinkame (...). Mums Turkija yra NATO šalis ir Europos dalis. Ir mes tam neprieštaraujame“, – kalbėdamas apie galimas susitikimo vietas sakė jis žiniasklaidai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Volodymyras Zelenskis sako prašęs JAV prezidento spausti Vengriją neblokuoti Ukrainos kelio į ES (1)
Zelenskis kviečia Putiną į susitikimą: Ukraina tam pasiruošusi bet kada (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Zelenskis atsakė, kur susitiktų su Putinu: į Maskvą tikrai nevyks
J. D. Vance`as didžiuojasi savo replika Zelenskiui: „Kol elgsitės tinkamai, aš nieko nesakysiu“ (nuotr. SCANPIX)
J. D. Vance`as didžiuojasi savo replika Zelenskiui: „Kol elgsitės tinkamai, aš nieko nesakysiu“ (9)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Trumpo, Zelenskio ir Putino susitikimas: pateikė versiją, kada jis galėtų įvykti (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų