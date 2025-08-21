Volodymyras Zelenskis: susitikimas su Vladimiru Putinu įvyks, kai tik bus saugumo garantijos

„Norime per 7–10 dienų suprasti saugumo garantijų architektūrą. Remdamiesi šiuo supratimu, siekiame surengti trišalį susitikimą“, kuriame dalyvautų ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), sakė V. Zelenskis.
„Šveicarija, Austrija – mes sutinkame (...). Mums Turkija yra NATO šalis ir Europos dalis. Ir mes tam neprieštaraujame“, – kalbėdamas apie galimas susitikimo vietas sakė jis žiniasklaidai.
