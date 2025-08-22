Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Valstiečiams dėl koalicijos susitarti nepavyks? Norkienė: „50 ir 50“

2025-08-22 07:35
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-22 07:35

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos derybos dėl koalicijos su Lietuvos socialdemokratų partija įstrigo. Ar tai tik laikinas stabtelėjimas, ar sutarti nebeišeina iš esmės?

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos derybos dėl koalicijos su Lietuvos socialdemokratų partija įstrigo. Ar tai tik laikinas stabtelėjimas, ar sutarti nebeišeina iš esmės?

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su valstiečių frakcijos Seime seniūne Aušrine Norkiene.

Po ilgai trukusių derybų taip ir nepavyko suformuoti koalicijos su socialdemokratais. Kas atsitiko? 

Tikrai dirbome – tiek viena pusė, tiek kita. Turėjome galimybę ir trim partijų atstovam, derybininkam susitikti. Natūralu, mes ateiname į šitą koaliciją, kuri jau dirbo beveik metus, ir mūsų programiniai punktai, apie kuriuos tikrai plačiai Lietuva išgirdo, tai natūralu, mes turėjome jas aptarti, išsiaiškinti, kiek galėtumėm, kaip tai yra priimtina kitai pusei. Tai toks normalus derybinis procesas derinant programinius dalykus. 

Bet derybos sustojo dėl ministrų portfelių ir jūs reikalaujate daugiau, nei gali sau leist socialdemokratai. Mes girdime apie Susisiekimo ir Vidaus reikalų ministerijas, kurios priklauso socdemams ir kurių jie nenori atsisakyti. Jei nepavyks dėl to susitarti, kuo baigsis derybos? 

Tikrai paprieštarausiu. Tikrai nesutarimas nėra vien dėl ministerijų. Tikrai yra programinių dalykų, jų mes daug aptariame, bet natūralu, kad reikia padaryti pertrauką ir šitame taške mes, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, turime grįžti į savo tarybos formatą, kuriame galime gauti arba negauti leidimą toliau derėtis su tom pozicijom. 

Kalbant apie programinius dalykus, jie irgi buvo kritikuojami. Gitanas Nausėda kritikavo sakydamas, kad jūsų pasiūlymai numato 15 proc. biudžeto deficitą. Panašiai kalbėjo Mindaugas Sinkevičius. Kodėl tokie populistiniai reikalavimai? 

Mes tikrai nemanome, kad tai yra populistiniai reikalavimai. <...> Pavasarį svarstant visą šią mokestinę reformą, frakcijos nariai kritikavome, manau, konstruktyviai, matydami kitus kelius, kaip surinkti daugiau pajamų į biudžetą, tiek drastiškai nekeliant mokesčių.

Tai matome tame tikrai didelę prasmę, nes tai pajustų žmonės ir dalį, ką ir aptarėme dėl mokestinių dalykų, tą patį akcizą kurui – matome galimybių, kad jį galima kažkiek koreguoti. 

Jūs dar labiau norit didinti akcizą? 

Ne, mes norime jį grąžinti į tą pradinį variantą, nes akcizai kils nuo sausio pirmos dienos. 

Įvyksta jūsų partijos vadovybės posėdis, kažką nusprendžiate? Ką jums sako jūsų nuojauta? Ar yra didelė tikimybė, kad nepavyks susitarti su socdemais? 

Sunku prognozuoti. (...) Visada galima sakyti, kad 50 ir 50, kadangi taryba ir yra partijos organas, kuriame ir priminėjam sprendimus. Tai išsakysim argumentus, pastabas ir žiūrėsim, kas turbūt geriausiai atlieps mūsų programinius dalykus. 

O kaip atsitiko, kad tik dabar derantis konkrečiai su socdemais ir „Nemuno aušra“ dėl koalicijos išlindo tiek nesutarimų? Juk buvo galima jau prieš kelias dienas prognozuoti, kur pavyks, kur nepavyks susitarti. 

Mes turime labai konstruktyvią diskusiją ir galbūt tiesiog neradome laiko prieš tai apie tai diskutuoti. Seime dabar toks įspūdis, kad ką mes atnešėme, mes esam dauguma ir tai yra viskas teisinga ir ką sako opozicija galbūt ne visada atkreipiama dėmesio rimčiau į tuos siūlymus. Ir užkulisiuose gal ir pasako, jūsų tas siūlymas gal vis visai neblogas, deja, jūs esate opozicijoje. Ir tai, manau, yra labai ydinga valstybėje ir tai reikėtų keisti. 

Bet ar nėra taip, kad socdemai nustebo išgirdę, kad jūs norite ir Vidaus reikalų, ir Susisiekimo ministerijų? 

To nustebimo aš nepastebėjau. Bet mes išsakėme savo lūkesčius, tai manau, normali derybinė pozicija. 

Kodėl valstiečiams taip reikia Vidaus reikalų ministerijos? 

Nesakyčiau, kad Vidaus reikalų ministerijos. Mes išsakėme kelias pozicijas. Yra mums kaip partijai tikrai svarbios kelios ministerijos: ir Žemės ūkio, ir Susisiekimo, ir Aplinkos ministerija. Kadangi tai turbūt labiausiai susiję su regionais, mums svarbu regionai, demografija, tai natūralu, kad lūkesčiai yra būtent dėl šių ministerijų.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

