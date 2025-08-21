Ruginienės kandidatūros nepalaikys ne tik konservatoriai, o ir Skvernelis: „Mums siūlo pirkti katę maiše“

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Kandidatė į premjero postą Inga Ruginienė į neeilinį Seimo posėdį atėjo su šypsena, nors visi susirinko būtent dėl jos. Nors su nedidele politine patirtimi, o premjero darbas vienas sunkiausių valstybėje, bet jai pavyko praeiti prezidento filtrą. Todėl Gitanas Nausėda atvyko jos kandidatūrą oficialiai pristatyti Seimui.
I. Ruginienė šią kadenciją dirbo socialinės apsaugos ir darbo ministre, G. Nausėda, kadaise ją pavadinęs „ponia Gerovės valstybe“, išskyrė ir sukauptą patirtį dirbant profesinėse sąjungose.
„Patirtis, sukaupta vadovaujant profesinėms sąjungoms ir atstovaujant darbuotojų interesams Trišalėje taryboje leido jai atsiskleisti kaip ministerijos vadovei ir konstruktyviai bei kompromisų ieškančiai derybininkei“, – teigė G. Nausėda.
Dėmesį skirs gynybai
Nors I. Ruginienė visą laiką akcentuodavo, kad prioritetą reikia skirti sunkiausiai besiverčiantiems gyventojams, bet dabar žada, kad saugumo ir gynybos finansavimas nenukentės.
„Taigi pristatau Vyriausybės programos tikslus, kuriems skirsiu didžiausią savo dėmesį. Tai Lietuvos saugumas, ekonomikos augimas ir socialinė gerovė“, – sakė I. Ruginienė.
Tiesa, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) atkreipia dėmesį, kad ji palaiko ryšius su kairiaisiais radikalais ir primena jos priešrinkimines kalbas.
„Jūs deklaruojate šiandien 5–6 proc. gynybai, bet jūs buvote vienintelė kandidatė vienmandatėje apygardoje, sakiusi „ne“, kai buvote paklausta, ar pritariate bent 4 procentams, būtų didinamas šis finansavimas“, – kandidatės į premjerus klausė konservatorių frakcijos seniūnas Mindaugas Lingė.
„Mano pasiryžimas stiprinti gynybą yra labai, labai aiškus. Kitos deklaracijos tikrai nebus“, – atsakė I. Ruginienė.
Opozicija balsuos „prieš“
Tiesa, kai Lietuvą valdė konservatoriai, jie gynybai skyrė perpus mažiau, nei dabar įsipareigojo daryti socdemai. Nesugebėję savo kadencijos metu priimti partnerystės ir Stambulo konvencijos, konservatoriai prašė pažado, kad šiuos klausimus išspręs socdemai.
„Bus priimti partnerystės, Stambulo konvencija... reprodukcinė sveikata. Ar tie klausimai bus jūsų darbotvarkėje, atsižvelgiant į jūsų koalicijos partnerius, ir mes galėsime čia dėl jų balsuoti?“ – klausė TS-LKD frakcijos narys Matas Maldeikis.
I. Ruginienė pareiškė, kad šie klausimai turės kažkada pasiekti Seimo salę. Vis tik opozicija jau iš ryto kalbėjo, kad I. Ruginienės kandidatūros nepalaikys – dar net nespėjus jai užduoti klausimų.
„Tai vien tas principinis apsisprendimas koalicijoje išlaikyti „Nemuno aušrą“ tikrai nežada mūsų palaikymo, bet mes norime turėti motyvuotą, visapusišką vertinimą kandidatės į premjeres“, – komentavo M. Lingė.
„Tai yra kairioji premjerė, kairioji Vyriausybė, dar labiau radikaliai kairioji, nei buvo iki tol, ir mūsų pažiūros į daugelį esminių klausimų, suprantama, susijusių su ekonomika, su mokesčiais iš esmės skiriasi“, – teigė Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Į visišką opoziciją pereina ir demokratai „Vardan Lietuvos“ – jie I. Ruginienės taip pat nepalaikys.
„Jau kažkada buvo, kada tauta balsavo už Viliją Blinkevičiūtę, iš juodos dėžės ištraukė triušį Gintautą Palucką. Tai dabar mums siūlo pirkti katę maiše. Mes nežinome, kas ten per turinys, galbūt ten yra kolegės Agnės Širinskienės nuodėgulis“, – sakė „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis.
Galutinis balsavimas dėl I. Ruginienės Seime numatytas antradienį. Pagrindinė intriga – ar spės iki to laiko socdemai sudaryti naują koaliciją ir ar pakaks balsų I. Ruginienės kandidatūrai paremti.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.