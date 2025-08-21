Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė: keturių dienų darbo savaitė skatintų produktyvumą

2025-08-21 16:08 / šaltinis: BNS
2025-08-21 16:08

Socialdemokratų kandidatė į premjero postą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad keturių dienų darbo savaitė skatintų produktyvumą. 

Inga Ruginienė (BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Socialdemokratų kandidatė į premjero postą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad keturių dienų darbo savaitė skatintų produktyvumą. 

REKLAMA
3

„Keturių dienų darbo savaitė tikrai nieko blogo nepadarys, o kaip tik atneš didesnį produktyvumą į darbovietes“, – ketvirtadienį susitikime su Seimo liberalų frakcija teigė I. Ruginienė, atsakydama į liberalės Editos Rudelienės  klausimą dėl keturių darbo dienų savaitės.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

I. Ruginienė anksčiau yra sakiusi, kad keturių darbo dienų savaitė – ateities modelis ir žadėjo tarpininkauti siekiant darbdavių ir profesinių sąjungų susitarimo. 

REKLAMA
REKLAMA

Šiemet vasarį ji teigė nesiūlysianti Seimui pataisų dėl keturių darbo dienų savaitės, bet sieksianti, kad darbdaviai su profsąjungomis revizuotų poilsio dienas, atostogas ir įvertintų galimybes keisti tvarką.

REKLAMA

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija BNS anksčiau yra teigusi, kad ir dabar Darbo kodeksas leidžia darbuotojams ir darbdaviams susitarti dėl trumpesnio darbo laiko ar kitokio jo režimo, pavyzdžiui, dėl keturių dienų per savaitę po 10 valandų.

Viešajame sektoriuje jau taikoma 32 valandų darbo savaitė tėvams, auginantiems vaikus iki 3 metų, o kai kurioms profesijoms (mokytojams, sveikatos priežiūros specialistams) jau taikoma trumpesnė darbo savaitė. 

LRT užsakymu atlikta reprezentatyvi apklausa balandį parodė, kad du trečdaliai – 67 proc. gyventojų norėtų, kad būtų įvesta keturių darbo dienų savaitė, tačiau 63 proc. trumpiau dirbtų tik gaudami tokį pat, 4 proc. –  mažesnį atlyginimą, o 15 proc. nepritaria tokiam siūlymui. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų