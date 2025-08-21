Politinės krypties dėl jūros vėjo parkų projektų nekeisime, sako Inga Ruginienė

„Politinės krypties (dėl jūros vėjo parkų – BNS) tikrai nekeisime“, – ketvirtadienį susitikime su Seimo konservatorių frakcija teigė I. Ruginienė.
Kandidatė į premjerus teigė neturinti priekaištų energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno veiklai.
„Esame visiškai patenkinti, tęsime juos (darbus – BNS). Tie darbai buvo bendrai nuspręsti ir patarti Vyriausybėje. Mano nuomone apie ministrą yra gera. Manau, kad jis tą laikotarpį, kurį dirbo, puikiai dirbo“, – kalbėjo ji.
Konservatorius Kazys Starkevičius klausė ministrės nuomonės apie Ž. Vaičiūną ir jūros vėjo parkų statybas.
BNS rašė, kad prezidentas Gitanas Nausėda mato Ž. Vaičiūną tęsiant darbą būsimojoje Vyriausybėje – jis, anot prezidento, nėra ministrą delegavusios, bet naujoje koalicijoje nedalyvaujančios Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys ir politiškai savęs neidentifikavęs.
Kaip liepą rašė BNS, valdantieji socialdemokratai turėjo priekaištų valstybės kontroliuojamai energetikos grupei „Ignitis grupė“ dėl jos vystomo primojo 700 megavatų (MW) galios vėjo parko Baltijos jūroje.
„Ignitis grupė“ vasarį pripažino, jog 2030 metais numatyta komercinė parko veiklos pradžia gali vėluoti iki penkerių metų, nes tiek Baltijos šalyse, tiek Europoje vėluojant didelės apimties elektrolizės, arba žaliojo vandenilio projektams bei dėl to sumažėjus galimybių užsitikrinti ilgalaikes elektros pardavimo sutartis kyla sunkumų projekto finansavimui.
„Ignitis grupės“ vadovybė dėl to buvo sulaukusi buvusio premjero Gintauto Palucko, prezidento Gitano Nausėdos bei kai kurių politikų kritikos.
Seimas birželį pavedė Valstybės kontrolei atlikti projekto auditą, o G. Paluckas sudarė vyriausybinę darbo grupę abiejų vėjo parkų jūroje vystymo priežiūrai.
