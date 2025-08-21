Ruginienė sprendimą dėl Popovienės likimo Vyriausybėje priims po prokuratūros išvadų

„Sutinku, tai nebuvo geras, tobulas sprendimas (…). Tikrai galbūt buvo galima paieškoti ir kitų kelių, bet reikėjo problemą spręsti čia ir dabar. (…) Reikėjo reaguoti čia ir dabar, nes kitu atveju turėtume katastrofišką padėtį, kai daugybė jaunų žmonių, jaunuolių, kurie galėtų tęsti studijas, toliau gilinti žinias, būtų buvę užribyje“, – Liberalų frakcijos posėdyje kalbėjo I. Ruginienė.
„Lauksiu tyrimo išvadų, nes (man – ELTA) pačiai irgi įdomu, kaip įvertins prokuratūra, ir atitinkamai tada darysiu sprendimus“, – paklausta, kas lauktų R. Popovienės, prokuratūrai priėmus jai nepalankų sprendimą, sakė kandidatė į premjeres.
Kaip skelbta anksčiau, liepos pabaigoje Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui buvo pavesta patikrinti informaciją apie ŠMSM sprendimą pridėti prie šių metų abiturientų valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatų po 10 taškų ir spręsti, ar yra pagrindo šioje situacijoje taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
Tokią užduotį skyriui pavedė Generalinė prokurorė Nida Grunskienė, antradienį susitikusi su Valstybės kontrolės vadove Irena Segalovičiene. Jų pokalbio metu konstatuota, kad ŠMSM priimtas sprendimas kelia pagrįstų abejonių, ar nebuvo pažeisti teisės aktai, reglamentuojantys VBE vertinimo tvarką ir procedūras.
ELTA primena, kad ketvirtadienį neeilinės Seimo sesijos posėdyje parlamentui buvo pristatyta I. Ruginienės kandidatūra į premjeres.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
Kaip skelbta anksčiau, po trečiadienį vykusio trišalio susitikimo, socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai su partiečiais toliau aptarinėja derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
