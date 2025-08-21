Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė sprendimą dėl Popovienės likimo Vyriausybėje priims po prokuratūros išvadų

2025-08-21 14:42 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 14:42

Su Seimo liberalų frakcija susitikusi kandidatė į premjeres Inga Ruginienė sulaukė klausimų dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) sprendimo prie beveik visų šių metų brandos egzaminų rezultatų pridėti po 10 taškų. Pasak I. Ruginienės, susiklosčiusi situacija buvo itin sudėtinga, tad buvo būtina kažko imtis. Vis dėlto, ji pripažįsta, jog šis ministerijos žingsnis nebuvo tinkamas. I. Ruginienės teigimu, sprendimas dėl šiai ministerijai vadovaujančios Ramintos Popovienės likimo poste bus priimtas po to, kai prokuratūra pateiks dėl pridėtų taškų atliekamo tyrimo išvadas. 

Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Su Seimo liberalų frakcija susitikusi kandidatė į premjeres Inga Ruginienė sulaukė klausimų dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) sprendimo prie beveik visų šių metų brandos egzaminų rezultatų pridėti po 10 taškų. Pasak I. Ruginienės, susiklosčiusi situacija buvo itin sudėtinga, tad buvo būtina kažko imtis. Vis dėlto, ji pripažįsta, jog šis ministerijos žingsnis nebuvo tinkamas. I. Ruginienės teigimu, sprendimas dėl šiai ministerijai vadovaujančios Ramintos Popovienės likimo poste bus priimtas po to, kai prokuratūra pateiks dėl pridėtų taškų atliekamo tyrimo išvadas. 

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sutinku, tai nebuvo geras, tobulas sprendimas (…). Tikrai galbūt buvo galima paieškoti ir kitų kelių, bet reikėjo problemą spręsti čia ir dabar. (…) Reikėjo reaguoti čia ir dabar, nes kitu atveju turėtume katastrofišką padėtį, kai daugybė jaunų žmonių, jaunuolių, kurie galėtų tęsti studijas, toliau gilinti žinias, būtų buvę užribyje“, – Liberalų frakcijos posėdyje kalbėjo I. Ruginienė. 

REKLAMA
REKLAMA

„Lauksiu tyrimo išvadų, nes (man – ELTA) pačiai irgi įdomu, kaip įvertins prokuratūra, ir atitinkamai tada darysiu sprendimus“, – paklausta, kas lauktų R. Popovienės, prokuratūrai priėmus jai nepalankų sprendimą, sakė kandidatė į premjeres. 

REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, liepos pabaigoje Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui buvo pavesta patikrinti informaciją apie ŠMSM sprendimą pridėti prie šių metų abiturientų valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatų po 10 taškų ir spręsti, ar yra pagrindo šioje situacijoje taikyti viešojo intereso gynimo priemones.

Tokią užduotį skyriui pavedė Generalinė prokurorė Nida Grunskienė, antradienį susitikusi su Valstybės kontrolės vadove Irena Segalovičiene. Jų pokalbio metu konstatuota, kad ŠMSM priimtas sprendimas kelia pagrįstų abejonių, ar nebuvo pažeisti teisės aktai, reglamentuojantys VBE vertinimo tvarką ir procedūras.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad ketvirtadienį neeilinės Seimo sesijos posėdyje parlamentui buvo pristatyta I. Ruginienės kandidatūra į premjeres. 

Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.

Kaip skelbta anksčiau, po trečiadienį vykusio trišalio susitikimo, socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai su partiečiais toliau aptarinėja derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos.

Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų