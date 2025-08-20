Jeigu taps premjere, Ruginienė kelsis gyventi į Turniškių rezidenciją

„Tikrai, matyt, didelio pasirinkimo neturiu, nes man labai svarbu mano šeimos ramybė ir saugumas. Per pastarąsias dvi savaites gavome labai didelį dėmesį, ko galbūt nesitikėjome. Aš esu pripratusi, bet šeima – tikrai ne. Tai yra vienas faktorius“, – žurnalistams trečiadienį sakė I. Ruginienė.
„Antras faktorius – mes turime žiūrėti, kiek valstybei kainuotų išlaikymas premjero savo namuose. Tai renkuosi pigesnį ir patikimesnį variantą“, – teigė ji.
ELTA primena, kad šią savaitę Vyriausybės kanceliarija patvirtino, kad iš premjero posto atsistatydinęs Gintautas Paluckas išsikėlė ir iš ministrui pirmininkui skirtos rezidencijos Turniškėse.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerus pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
