Inga Ruginienė: spręsime, ar Eugenijus Sabutis gali tęsti darbą Vyriausybėje

„Tarsimės, turiu kelias pavardes į šitą poziciją, tai mano galvoje nėra vienas kandidatas“, – žurnalistams pirmadienį sakė I. Ruginienė.
„Norėčiau ir su pačiu Eugenijumi pasikalbėti“, – pridūrė ji.
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pirmadienį kreipėsi į Seimą dėl E. Sabučio teisinės neliečiamybės panaikinimo, kad jį būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ byloje.
Prokuratūra teigia politiko veiksmuose, einant Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, nustačiusi piktnaudžiavimo, dokumento suklastojimo ar disponavimo tokiu dokumentu ir turto pasisavinimo požymių.
Teisėsaugos tiriamu laikotarpiu E. Sabutis ėjo Jonavos vicemero ir tarybos nario pareigas (2019–2020 metais), o po to buvo išrinktas į Seimą.
Pats susisiekimo ministras į BNS skambučius pirmadienį neatsakė, tik žinute informavo, jog šiuo metu atostogauja.
Tęsiantis konsultacijoms dėl naujos koalicijos ir Ministrų kabineto sudėties, I. Ruginienė praėjusią savaitę teigė, kad ketina susitikti su kiekvienu ministru atskirai ir šiuo metu savo vertinimo apie kolegas neatskleidžia.
Politikė tikina, kad susitikimų sesijos su potencialiais ministrais būsimoje Vyriausybėje dar nepradėjo.
„Šitą procesą darysiu, kai mane patvirtins Seime, jei visas procesas praeis sklandžiai, tai tada pradėsiu susitikinėti su dabartiniais ministrais ir būsimais kandidatais“, – sakė I. Ruginienė.
Kaip rašė BNS, į neeilinę sesiją Seimas rinksis ketvirtadienį ir kitą antradienį.
Ketvirtadienį politikai turėtų apsispręsti dėl I. Ruginienė kandidatūros į ministrės pirmininkės pareigas.
Balsavimas dėl kandidatūros bus atviras, o patvirtinimui pakanka paprastos balsuojančiųjų daugumos.
Jei Seimas patvirtins naująją premjerę, politikė ne daugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą.
Dėl to Seimas į kitą neeilinį posėdį rinksis rugpjūčio 26 dieną.
Eilinė Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10 dieną.
