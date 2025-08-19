Ingos Ruginienės kaimynai papasakojo, kaip sužinojo apie jos pareigas: „Netikėjome net. Neklausi žmogaus gi, kur dirbi“

Tuo metu naujoji koalicija dėlioja savo pageidavimus ir norus dėl ministerijų postų. TV3 žiniomis, Aurelijaus Verygos vadovaujami „valstiečiai“ pirmojo susitikimo su socialdemokratais metu užsiprašė net keturių ministerijų ir didelė dauguma jų yra tos, kurios šiuo metu priklauso Remigijaus Žemaitaičio „Nemuno aušrai“.
Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Grigiškiečiai kalba apie savo kaimynę – Ingą Ruginienę, būsimą premjerę, kuri šiame rajone gyvena kartu su vyru ir jo tėvu. Kaimynams sunku patikėti, kad jų kaimynystėje dabar gyvena būsima Vyriausybės vadovė.
„Aišku, kad džiugu, kai kaimynas. Netikėjome net. Neklausi žmogaus gi, kur dirbi. O paskui skaitau „Delfi“ ir sakau: nu negali būti, kad čia Vismantas, mūsų kaimynas. Juk ne sutapimas, kad kaimynai“, – pasakoja I. Ruginienės kaimynas Eugenijus.
Kad Ruginienė gali greitai pradėti vadovauti visai šalies Vyriausybei sunkia tikisi ir jos uošviams.
„Nespėjom dar įsijausti į viską. Labai gera, tiek metų jau gyvename. Viskas gerai. Nė sykio nebuvo pykčių, nieko“, – pasakoja I. Ruginienės uošvis Steponas.
Ministrų kabineto delionės
Kol I. Ruginienė dar ruošiasi premjerės kėdei ir laukia daugumos parlamentarų palaikymo Seime ketvirtadienį, Vyriausybei šiuo metu laikinai vadovauja finansų ministras Rimantas Šadžius. Tačiau Vyriausybės ateities R. Šadžius ilgai nespręs, o jo ir kitų ministrų ateitį lems Inga Ruginienė. O konkrečiau – socialdemokratai. Pastarieji leidžia suprasti, kad keisis ir daugiau ministrų, jei esą Ruginienė to panorės.
TV3 žiniomis, R. Žemaitaitis su „Nemuno aušra“ nori išsaugoti tas pačias ministerijas, kaip iki šiol: teisingumo, žemės ūkio ir aplinkos. 9 mėnesius koalicijoje dirbusiam Sauliui Skverneliui priklausė energetikos bei ekonomikos ir inovacijų ministerijos. TV3 žiniomis, jų valstiečiai negaus. Mat į ekonomikos ir inovacijų ministerijos portfelį dabar kėsinasi patys socdemai. O dabartinį energetikos ministrą savo kėdėje nori palikti prezidentas.
TV3 žiniomis, „valstiečius“ ankstesniuose susitikimuose domino švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Žemės ūkis šiuo metu „Nemuno aušros“ atsakomybėje, tačiau, TV3 šaltinių teigimu, Žemaitaitis nusiteikęs derėtis. Tiesa, patys „valstiečiai“ savo pageidavimų dar viešai neskelbia, laukia rytojaus susitikimo su socdemų derybininkais.
TV3 šaltinių teigimu, „valstiečiai“, nors turi kur kas mažiau parlamentarų frakcijoje, nei „Nemuno aušra“, paskutiniame susitikime užsiprašė net keturių ministerijų postų. Žemės ūkio ministerijai jie teiktų Bronį Ropę, aplinkos ministre – Ligitą Girskienę, teisingumo ministru „valstiečiai“ mato Igną Vėgėlę, o švietimo ministre – Aušrinę Norkienę.
„Kol kas apie konkrečias ministerijas mes nešnekame, kol derybos nėra įvykę. Nes nežinome, kiek ten viduje bus tam tikro noro persistumdyti. Girdim čia visokių viešų signalų ir dėl tam tikrų socialdemokratų ministrų“, – komentuoja „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga.
Kas taps NSGK pirmininku?
Anksčiau nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko kėdė priklausė Skvernelio demokratams. Jų nelikus, pirmininko pareigos atsilaisvina. Tik, panašu, kad socdemai „valstiečiams“ šias pareigas perleisti bijo, nes realiausias kandidatas – Dainius Gaižauskas, ministrės Dovilės Šakalienės kritikas. D. Šakalienę kritikavo ir Giedrimas Jeglinskas, kurio pasitraukus Skverneliui komiteto pirmininko pareigose neliks.
„Mes turime žiūrėti, kad neužliptume ant to paties grėblio Sutarimas tarp Krašto apsaugos ministerijos ir to komiteto turi būti ypatingas“, – teigia LSDP frakcijos seniūnas Remigijus Motuzas.
„Gali būti, kad jūs labai nustebsite, jeigu čia išlįs galų gale, jeigu susitarsime. Mes svarstėm... Šiaip mes viską svarstėm, bet tai nereiškia, kad mes nusprendėm, jog pretenduosime į šį komitetą“, – atskleidžia A. Veryga.
Premjerė kelsis į Turniškes
Tapus premjere pagal tradiciją Inga Ruginienė turėtų kraustytis į Turniškės. Į tą patį namą, kuriame iki šiol gyveno ir neseniai išsikraustė Gintautas Paluckas su šeima.
Pati būsima premjerė sako, kad sprendimą jau priėmė.
„Turiu pareigą apsaugoti savo šeimą, nes jie nėra vieši asmenys ir nėra pratę prie tokio viešumo. Tai, matyt, teks keltis“, – sako I. Ruginienė.
Socialdemokratai tikisi, jei derybos bus sklandžios, jau ketvirtadienį pasirašyti koalicinę sutartį.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.