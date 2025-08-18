Dundulis įvardijo, kodėl kyla kainos, ir siunčia žinią būsimai Vyriausybei

„Žinių radijui“ D. Dundulis teigė, kad po Vyriausybės griūties galėjo būti išmoktos ir tam tikros pamokos.
„Kol tos pamokos prisimenamos, tai visą laiką atsargiau į viską žiūrima.
Aš manyčiau, vienos priežasties tikrai nebūna, manyčiau, kad tikrai buvo daug priežasčių dėl tos Vyriausybės griūties. Manau, kad daugelio priežasčių mes net nežinome. Tai faktas, kad ateity kita Vyriausybė bus atsargesnė“, – svarstė D. Dundulis.
Mokesčių reforma – dublis numeris du
„Norfos“ savininkas taip pat sako, kad jeigu naująja premjere taps socialdemokratų atstovė Inga Ruginienė, „gyvensime ir prie šitos“ valdžios.
Vis tik, jei premjerė nesutars su verslo atstovais, jo vertinimu, nuo to bus blogiau ir darbuotojams.
„Aš galiu drąsiai pasakyti, kad jeigu kovos su verslu taip, kad jį nužudys, tai darbuotojams bus nuo to tik blogiau. Nes tik tada, jei šalyje yra daug sėkmingų verslų, tik tokiu atveju darbuotojams irgi sąlygos yra žymiai geresnės.
Tai pirmoje vietoje reikia iš tikrųjų stengtis kelti verslą ir, aišku, iš paskos ar tuo pačiu metu neužmiršti ir darbuotojų. Visiems šitiems dalykams reikalinga pusiausvyra“, – kalbėjo D. Dundulis.
Jo vertinimu, naujajai Vyriausybei taip pat reikėtų apsvarstyti, ar nėra verta „daryti dublį numeris du“, kad įvykdyta mokesčių reformą sugrįžtų į pradinę padėtį ir būtų sutvarkyta tinkamai.
„Darė, darė ir viską išderino. Nes [dėl] nekilnojamojo turto (NT) mokesčio [pakeitimų] turtingieji mokės mažiau.
<...> Daug triukšmo buvo, iš tikrųjų tos surenkamos pinigų naudos, duok Dieve, kad būtų tas pats. Nes tikrai žmonės turi tą savybę priimti sprendimus ir surasti būdų, kaip legaliai pasislėpti nuo tos sistemos“, – tokio scenarijaus neatmetė D. Dundulis.
Verslininko manymu, „blogai padarytą darbą reikia įprastai perdaryti nuo nulio“.
„[Mokesčių reformos] nereikia taisyti, ją reikia perdaryti. Aš manau, kad žmonės kartais susiduria [su tuo], kad jei kai kuriuos darbus atliko blogai, [juos] reikia geriau perdaryti“, – pridūrė verslininkas.
Pasak D. Dundulio, verta apsvarstyti, ar nereikėtų mažinti dabar galiojančių lengvatų.
„Su šita mokesčių reforma lengvatų atsirado dar daugiau. Nes ūkininkai, tai gavo lengvatas.
Tai pasižiūrėkime į mūsų dabar egzistuojančią mokesčių sistemą ir pažiūrėkime, kiek mes turime lengvatų. Lengvatas sunaikinkime ir užteks visko. Tikrai bus žymiai daugiau naudos“, – neabejojo jis.
Paaiškino, kodėl didėja kainos
D. Dundulis taip pat atkreipė dėmesį, kad šiuo metu taip pat galima jausti slenkančią infliacijos bangą.
Ir nors, pašnekovo teigimu, ji nėra tokio masto, kokia buvo jaučiama dar 2021 m., tai vis tiek daro įtaką ir kainų kilimui.
„Būtent dėl šitos infliacijos, per didelio pinigų kiekio kyla kainos. Kai kyla kainos, didėja apyvarta, kai didėja apyvarta, didėja sumokami mokesčiai. Realiai parduodamas prekių kiekis išlieka toks pats.
Bet prie viso šito, aišku, kyla ir atlyginimai. Bekeliant atlyginimus, faktas, kad branginamos visos eksporto prekės. Kai branginamos eksporto prekežės, tos šalys, kurios perka iš mūsų produkciją, galbūt ieško, kuo pakeisti mūsų šalį. Matyt, tos eksporto rinkos jau nebeauga“, – svarstė jis.
D. Dundulio vertinimu, dar viena problema galima laikyti ir atlyginimų kėlimą be didesnio produktyvumo rinkoje.
„Gerai, kai darbuotojams kyla atlyginimai. Bet kai atlyginimai kyla nekylant produktyvumui, o brangina savikainą, paslaugas, bet kokias prekes, tai iš tikrųjų yra blogas rodiklis. Nes tokiu atveju mes tapsime nekonkurencingi“, – sakė pašnekovas.
Kaip skelbta, praėjusį ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikia Seimui tvirtinti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) iškeltą kandidatę į Vyriausybės vadoves I. Ruginienę.
Parlamentarai dėl naujosios premjerės turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuos atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatę į premjerus, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
ELTA primena, kad socialdemokratams teko ieškoti naujo Ministrų kabineto vadovo po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino į skandalus dėl verslo ir praeities istorijų įsivėlęs Gintautas Paluckas.
Šiam pasitraukus iš Vyriausybės ir socialdemokratų partijos vadovo postų, pernai Seimo rinkimus laimėjusi partija pradėjo diskusijas ir dėl galimų pokyčių valdančiojoje koalicijoje.
Sekmadienį posėdžiavusi LSDP taryba nutarė į naują valdančiąją daugumą kviesti Remigijaus Žemaitaičio „Nemuno aušrą“ ir Aurelijaus Verygos „valstiečius“ – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio Demokratai „Vardan Lietuvos“ kvietimo nesulaukė.
Visą pokalbį galite klausyti čia:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!