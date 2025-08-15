Nematomas kainos didinimas – ir Lietuvoje: ar atkreipėte dėmesį?

Tą pastebėjo vilnietis Rokas (tikras vardas ir pavardė – redakcijai žinomi), užsisakęs savo mėgstamą picą iš „Domino‘s pizza“ restorano.
„Neseniai jie ėmė siūlyti papildomą picų dydį – XL, prieš tai turėjo tik S, M ir L dydžius. Kaip visada užsisakiau M dydžio picą ir labai nustebau, nes ji tikrai pasirodė mažesnė, panašesnė į S dydį. Niekur neradau, kad kavinė nurodytų, kiek centimetrų tiksliai yra kiekvienas iš dydžių.
Tada ėmiau galvoti, kad galbūt čia ir yra šuo pakastas – įdėjo neva didesnį dydį, tačiau visas picas sumažino, tad tas XL turbūt yra senasis L. O kainas turbūt netgi pakėlė. Ar taip galima?“ – teiravosi Rokas.
Kaip keitėsi picų dydžiai ir kainos?
„Domino‘s pizza“ restoranų tinklą valdanti bendrovė ,,D–Pizza LT“ neslėpė, kad įvedus XL reikėjo pritaikyti procesus ir įrangą.
Todėl kitų dydžių picos buvo šiek tiek pakoreguotos dėl techninių gamybos ypatumų.
„Svarbu paminėti, kad picos tešla ruošiama ir formuojama rankomis. Todėl natūralu, kad galutinis skersmuo gali nežymiai skirtis.
Tokie svyravimai yra įprasti rankų darbo gaminiuose ir neturi įtakos porcijos kokybei“, – patikino bendrovės atstovai.
Jie vardijo, kad šiuo metu picų kainos priklauso nuo recepto ir dydžio:
- S – nuo maždaug 6,90 iki 12,15 euro (tinka 1 žmogui);
- M – nuo maždaug 10,50 iki 15,95 euro (tinka 1–2 žmonėms);
- L – nuo maždaug 14,50 iki 17,55 euro (tinka 3 žmonėms);
- XL – nuo maždaug 17,45 iki 20,45 euro (tinka 3–4 žmonėms).
Pašnekovai patikino, kad prieš metus kainos buvo beveik tokios pačios – skirtumas siekia 1–3 proc.
Nedidelis pakoregavimas buvo atliktas 2025 m. gegužės 1 d., o iki tol kainos nesikeitė nuo 2024 m. vasario, nepaisant augančių žaliavų, logistikos ir darbo sąnaudų.
„Mūsų klientai – didžiausia vertybė, todėl atsižvelgiame į jų nuomonę ir nuolat siūlome populiariausius receptus bei naujoves.
Lietuvoje siekiame, kad kiekvienas klientas gautų šviežią, gardžią picą, pagamintą iš aukščiausios kokybės sertifikuotų ingredientų, laikantis griežtų tarptautinių kokybės standartų“, – patikino „Domino‘s pizza“ atstovai.
Kada picų mažinimas būtų pažeidimas?
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) teigimu, jeigu picerija skelbtų picų išmatavimus ir vartotojas gautų mažesnę picą, negu užsisakė, tokią situaciją būtų galima vertinti kaip vartotojų teisių pažeidimą, nes vartotojui buvo pristatyta ne ta prekė, kurią įsigijo.
„Šiuo atveju picerija neskelbia tikslių išmatavimų, tik galimus pasirinkti 4 dydžius: S, M, L, XL. Todėl būtų sunku vertinti galimą pažeidimą, net jeigu anksčiau atitinkamo dydžio picos buvo didesnės.
Jeigu verslininkas sumažina anksčiau buvusių patiekalų dydžius, jis gali tikėtis prarasti lojalių klientų pasitikėjimą“, – komentavo tarnybos atstovai.
Pasak jų, prievolės skelbti picų išmatavimus centimetrais nėra, kaip ir neprivaloma to daryti kitus maisto patiekalus (kepsnius, mėsainius, cepelinus ar pan.) parduodantiems restoranams.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) antrino, kad kavinėms ir restoranams nėra nustatyta pareiga nurodyti picų skersmenį ir svorį – tai daroma savanoriškai, kaip papildoma informacija vartotojui.
„Vis dėlto, jei tokia informacija pateikiama, ji privalo būti tiksli ir neklaidinti vartotojų. Pvz., dydis turi atitikti deklaruojamą.
Jei kavinė naudoja dydžių klasifikaciją (S, M, L, XL) kaip pasirinkimo kriterijų, ji privalo užtikrinti, kad esamas dydis atitiktų pavadinimą ir nebūtų pateikiamas taip, jog galėtų suklaidinti vartotoją“, – pabrėžė tarnybos atstovai.
Mažinami ir kitų produktų kiekiai
Kaip anksčiau yra rašęs naujienų portalas tv3.lt, lygiai taip pat yra mažinamos ir maisto, gėrimų bei kitų produktų (dušo želės, tualetinio popieriaus, veido kremų) pakuotės ir kiekiai.
Toks reiškinys, kai produkto kiekis ar dydis sumažinamas, o kaina lieka ta pati ar net pakyla, vadinamas „šrinkfliacija“ (angl. shrinkflation) nuo žodžių „susitraukti“ ir „infliacija“.
Pirkėjai yra raginami stebėti kiekius, kai tokiame pačiame pakelyje kefyro yra ne 1, o tik 0,9 l, pakelis sviesto įprasta etikete sveria nebe 200, o tik 190 g, marinuoti burokėliai – ne 500, o tik 480 g, dešrelės – ne 100, o 96 g ir t. t.
Taigi, jei kokia nors prekė įprastai kainuoja, pvz., 1 eurą už 1 kg, bet gamintojas pakuotę sumažina iki 0,9 kg ir palieka tokią pačią kainą, tuomet realiai už 1 kg žmogus sumoka 1,11 euro.
Kitaip tariant, prekės svorio sumažinimas 10 proc. prekės realią kainą padidina 11 proc.
Pasak VMVT, pakuočių ir / ar porcijų mažinimas yra jau kurį laiką stebima tendencija maisto rinkoje visoje Europos Sąjungoje.
Tarnybos teigimu, teisės aktai to nedraudžia, jei kartu nepateikiama klaidinančios ar neteisingos informacijos.
„Jeigu kyla įtarimų, kad informacija apie picos dydį neatitinka tikrovės ir gali turėti klaidinančios reklamos požymių, rekomenduojama kreiptis į VVTAT, atsakingą už klaidinančios reklamos kontrolę“, – nurodė VMVT.
O kodėl lietuviški žulikai tų išmatavimų ( ar svorio, nes išmatavimus gali pasiekti, paploninęs picą) neskelbia??? Atsakymas : tada biznierius gali apsimest šlanga ir vapėt apie tai, kokie svarbūs jam klientai. kurie gauna šviežią ir gardžią(?)picą. O apie jos svorį ir dydį neklausinėkit