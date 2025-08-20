Ruginienė nesibaimina konservatorių kreipimosi į VSD: mane departamentas jau yra patikrinęs

„Niekaip nevertinu. Tai yra jų teisė tą daryti. Reikia pabrėžti, kad prieš tampant ministre, mane VSD yra patikrinęs – gavau žymą „Visiškai slaptai“, tai turiu leidimą susipažinti su visiškai slapta informacija“, – žurnalistams sakė politikė.
„Man atrodo, kad tai labai daug ką pasako. Tuo labiau, kad ir prezidentas yra paprašęs tokio detalaus patikrinimo, tas įvyko, ir kažkokių kritinių momentų arba pastabų man nebuvo išreikšta“, – akcentavo I. Ruginienė.
Kaip skelbta anksčiau, dalis Seimo konservatorių kreipėsi į VSD, prašydami pateikti informacijos apie kandidatę į ministres pirmininkes I. Ruginienę.
Parlamentarų teigimu, prieš balsuojant dėl socialdemokratės I. Ruginienės paskyrimo į premjero postą, būtina įvertinti jos tinkamumą eiti šias pareigas.
ELTA primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę pasirašė dekretą, kuriuo teikia socialdemokratės I. Ruginienės kandidatūrą į premjerės pareigas.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusi I. Ruginienė į ministro pirmininko pareigas buvo pasiūlyta po to, kai liepos pabaigoje buvęs premjeras Gintautas Paluckas atsistatydino.
