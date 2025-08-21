Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ruginienė: koalicinėje sutartyje liks punktas dėl neliečiamybės atsisakymo

2025-08-21 14:26 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 14:26

Kandidatė į premjeres Inga Ruginienė patikino, kad naujosios koalicijos sutartyje liks punktas dėl įsipareigojimo atsisakyti teisinės neliečiamybės. 

Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)

0

„Taip, punktas koalicinėje sutartyje, kuomet mes sakome, kad nesvarbu, kokiu klausimu ateitų generalinė prokurorė (...) išlieka lygiai toks pat, kad žmogus turi apsispręsti ir atsisakyti teisinės neliečiamybės“, – ketvirtadienį konservatorių frakcijos posėdyje kalbėjo I. Ruginienė. 

Tiesa, po pernai vykusių rinkimų sudaryta koalicija savo sutartyje buvo įtraukusi nuostatą, kad valdančiosios daugumos narys, dėl kurio teisinės neliečiamybės naikinimo generalinė prokurorė kreipiasi į Seimą, sutinka šią procedūrą atlikti supaprastinta tvarka. Visgi, tokios normos laikėsi ne visi – pavyzdžiui, socdemų frakcijos atstovas Arūnas Dudėnas nesutiko spręsti klausimo supaprastina tvarka, be to jo imunitetas Seimo sprendimu liko nepanaikintas.

ELTA primena, kad ketvirtadienį neeilinės Seimo sesijos posėdyje parlamentui buvo pristatyta I. Ruginienės kandidatūra į premjeres. 

Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.

Kaip skelbta anksčiau, po trečiadienį vykusio trišalio susitikimo, socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai su partiečiais toliau aptarinėja derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos.

Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.

